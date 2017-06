Iglesia Boliviana pide elección judicial autónoma de la política

Exhorta a que funcione separación de poderes

La CEB brindó conferencia de prensa este martes. Foto: ERBOL.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), representante de la Iglesia Católica, pidió este martes que en el proceso de selección de autoridades judiciales sea autónoma del poder político y respete el principio de independencia de poderes.

“Hace falta que los jueces de nuestros importantes tribunales nacionales sean elegidos de forma autónoma de la política, o sea, la separación de poderes tiene que funcionar en el país”, dijo el secretario general adjunto de la CEB, padre José Fuentes.

Advirtió que de no funcionar la independencia de poderes “vamos a seguir en los mismo”. Señaló que actualmente el sistema judicial no resuelve los problemas de la ciudadanía y no cuenta con la confianza de la población.

La CEB se expresó de acuerdo con la postergación en la fecha de la elección judicial. Fuentes dijo que esa decisión es una admisión de que hay temas por mejorar. “Si se está retrasando, será porque no se estaba garantizando esta independencia de poderes”, agregó.

Actualmente el Órgano Legislativo lleva adelante un proceso de preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental.

Para Fuentes, en un momento histórico para hacer cambiar la realidad de la justicia boliviana.

Erbol