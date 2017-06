Paz Zamora: Evo ganó porque la democracia necesitaba cholificarse

_ ¿Qué pasa si el presidente y sus seguidores insisten en la reelección?

Empiezo convocando al propio presidente y le doy un consejito: descanse cinco años y se presenta después de ese periodo, no sea tonto.

_ En su criterio, ¿cómo sería una democracia moderna?

Que exista sometimiento absoluto a la Constitución y a las leyes. Que los poderes del Estado actúen de manera autónoma, que el Congreso ponga su mayoría absoluta al servicio del país y no al servicio de Evo Morales. En las elecciones de 2014 hubo un gran fraude en Beni, Chuquisaca y Tarija para obtener la mayoría absoluta en Diputados y Senadores, pero nadie le dice nada y si alguien dice, dan la respuesta que quieren. Necesitamos de instituciones transparentes. Por ejemplo, yo me considero un hombre informado, pero de repente me entero de que YPFB tiene $us 2.000 millones comprometidos con una empresa italiana para que construya una fábrica de plástico, un material que todo el mundo está rechazando. Evo asistió en una discusión en la ONU sobre la contaminación de los mares con el plástico, pero nosotros en Bolivia pagamos $us 2.000 millones para fabricar nada más y nada menos que plástico.

_ ¿Cómo ve el trabajo de la oposición o sigue el viejo estilo de caudillo?

No, aquí el único caudillo es Evo. A mi juicio no hay oposición. El Gobierno está en una posición de trabajar para que no haya oposición y si hay algo que se parezca a una oposición lo dejan estar porque es el argumento de que en Bolivia hay pluralidad.

_ ¿Qué impacto tiene esto en la democracia?

La democracia es un sistema transparente, donde están garantizados los derechos del país, los poderes son autónomos y lo que sucede está protegido por garantías reales. No es posible que se diga que exista un proceso de cambio y que se pase por las verijas, como se dice en Tarija, a la democracia, la independencia de poderes. No es que estoy contra Evo, porque a estas alturas estoy por el país, pero no veo que si alguien quiera continuar en el poder que lo justifique, pero acá hay un desorden en las instituciones, con la cantidad de conflictos y problemas, con la utilización irracional de nuestros recursos no se puede seguir así.

_ Usted que estuvo en esa silla, ¿que los ata al poder?

Nunca pensé en permanecer en el poder. Yo concluí mis cuatro años de mandato y me fui a mi casa, pese a que tenía el 60% de aprobación y me fui con esa satisfacción. En mi gestión no murió nadie, descubrimos el gas con el que vivimos ahora y firmamos el acuerdo de exportación a Brasil; habíamos hecho cosas importantes pero no se me pasó por la cabeza hacer maniobras para buscar la reelección porque sabía que significaba la muerte de la democracia.

_ Entonces, ¿qué pasa con este Gobierno?

Es que está constituido por dirigentes que nunca creyeron en la democracia. Acaba de morir Filemón Escobar, un trostkista que nunca creyó en la democracia. Cuando hubo la relocalización de las minas y él se fue atrás de los mineros para sembrar coca en Chapare; Evo Morales es un hombre que viene de una anarquía sindical y resulta que los aliados que tomaron, tipo Choquehuanca y los indígenas radicales, tampoco creen en la democracia; los primeros por marxistas, que dicen que la democracia es burguesa, y los otros indigenistas radicales que dicen que la democracia es colonialismo, o sea entre ambos conforman un Gobierno, no les queda otra que gobernar bajo una forma de la democracia por el Congreso, que es dirigido desde Palacio de Gobierno. ¿Hay justicia?, claro que hay justicia pero se dirige desde Palacio de Gobierno.

_ Pero la gente votó por Evo

La figura de Evo parecía una respuesta para el país porque nuestra democracia necesitaba cholificarse, en el buen sentido de la palabra, pero resulta que, como decía Cicerón el romano, el veneno venía en la cola. La situación comenzó a involucionar de tal manera que provocó la negación de la democracia. Ahora tenemos que ver qué hacemos para que estos 35 años de vida democrática no queden en nada. Si el presidente es un obstáculo hay que convencerlo para que deje de serlo.

_ Y ahora, ¿qué sucede?

En la etapa de los caudillos bárbaros la república iba en la montura del caudillo, porque donde él se desplazaba no había institucionalidad, pero metafóricamente está ocurriendo lo mismo en Bolivia, porque el Estado viaja en el avión del presidente. Si el jefe de Estado viaja, se paraliza el país.

_ ¿Los líderes que se reunieron en La Paz son la alternativa de la oposición?

Se reunieron unos señores que no están de acuerdo con el Gobierno y publicaron un documento en el cual señalan los puntos de discordia; me invitaron, pero dije que era prematuro asumir esa posición porque para qué repicar campanas si están todos sordos, hay que ver el momento en que nos puedan escuchar. Tiene que haber una oposición estructurada, pero no es culpa de ellos, es que el Gobierno no genera las condiciones para que no haya oposición. Es como se decía de Atila, que por donde pasaba su caballo no crecía el pasto, pero acá por donde pasa Evo no crece la oposición.

El expresidente también habló de las elecciones judiciales y lanzó esta propuesta: