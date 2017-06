Trump y unidad regional, dominan discurso de la Conferencia de Tiquipaya

Los líderes que se dieron cita en Tiquipaya instaron a una mayor unidad regional y criticaron el discurso del presidente estadounidense. Mañana concluye la cumbre

ABI / EFE / AFP

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que la clave para el progreso es la unidad, por lo que instó a construir una “ciudadanía regional” en América Latina.

El político español señaló que Europa estuvo “en guerra permanente”, “siempre en guerra y con pobreza”, desde la época del imperio romano hasta la Segunda Guerra Mundial. “Tuvieron que ocurrir dos guerras mundiales para que Europa dijera ‘nos vamos a unir’ y hoy no hace falta pasaporte; para que Europa dijera ‘o hay cohesión social o no hay paz’, para que Europa

dijera ‘o hay defensa de la paz o no hay futuro'”, manifestó.

“Si queremos llegar a una ciudadanía universal, tenemos que construir las ciudadanías regionales primero porque hay muchos desequilibrios y hay dificultades de homogeneizarse”, afirmó.

A su juicio, cuando se consiga asentar las ciudadanías europea, latinoamericana, africana, o asiática, se podrá “establecer un diálogo de todos los continentes para una ciudadanía universal, es decir, para una eficacia real de los derechos del ser humano”.

A ello hizo también referencia el presidente Evo Morales quien defendió una “ciudadanía universal” como cimiento de la paz mundial. “Tenemos derecho a la ciudadanía universal y a construir la hermandad mundial, construir la paz”, proclamó Morales.

Trump centró los discursos

Los líderes de la cumbre hicieron alusión al presidente de Estados Unidos. Rodríguez Zapatero dijo que aunque el se retire del acuerdo de Naciones Unidas para la lucha contra el cambio climático, la historia no se va a detener.

“Señor Trump, da igual que renuncie a París, da igual que diga los discursos que hace, xenófobos, de superioridad, de supremacía, de jerarquía, de dominio, da igual. La historia no se va a detener ni por Trump ni por ningún gobernante que desprecie los derechos humanos”, manifestó el político español.

Por su parte, el expresidente colombiano, Ernesto Samper, advirtió el peligro que entraña para la humanidad la política exterior del presidente ultraconservador que viene de dar por traste el histórico acercamiento de su país a Cuba, de denunciar el ecológico Acuerdo de París e instrumentar medidas represivas contra los migrantes.

“El mayor peligro en este momento en América Latina es el señor Trump; ya hemos recibido varias “trumpadas” (golpes) del señor Trump”, dijo en un aparte de su discurso en la jornada inaugural de la Conferencia Mundial de los Pueblos por una ciudadanía universal y contra la construcción de muros antimigrantes.



Una jornada exitosa

El viceministro boliviano de Coordinación con los movimientos sociales, Alfredo Rada, calificó de exitosa la ‘Conferencia mundial de los pueblos por un mundo sin muros hacia la ciudadanía universal’, instalada en el municipio de Tiquipaya, Cochabamba, porque cuenta con la presencia de más de 4.200 delegados de 41 países.

“Cancillería maneja el dato de 1.200 delegados que han llegado de otros países (…), de Bolivia se ha rebasado por completo (la expectativa). Habíamos calculado 1.200 delegados de todos los departamentos del país, pero ya son como 3.000 delegados”, dijo a los periodistas.

Dijo que la masiva respuesta a la convocatoria para la conferencia mundial se debe a que el tema de la defensa de los derechos de los migrantes y refugiados, entre ellos 1,2 millones de bolivianos, es de “enorme actualidad y proyección” internacional.

Fuente: eldeber.com.bo