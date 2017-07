Así son los empleados más jetas del mundo, descritos por los jefes

¡Qué sueño! (iStock)

Seguramente tengas al típico compañero que llega tarde todas las mañanas, al que, a pesar de las órdenes del jefe, hace lo que le viene en gana, el que roba material de la empresa para llevárselo a casa o el que molesta a todo el mundo con su ‘mansplainning’. Pero eso parece ser lo normal, ya que algunos jefes frustrados con sus empleados han escrito en un hilo de Reddit cuáles son para ellos los peores trabajadores del mundo.

Estos líderes revelaron cómo han tenido que lidiar con subordinados groseros, imprudentes e indomables que son felices cuando rompen las reglas. Algunos incluso cuentan cómo los han pillado quebrantando la ley mientras estaban en la oficina.

La pregunta que se lanzó en esta web a jefes y gerentes fue: ¿cuál ha sido tu peor empleado?

Irresponsables​

“Nosotros trabajamos en un cine/teatro donde teníamos a un chico que siempre se escaqueaba. Mientras el resto de sus compañeros hacían caja o cerraban transacciones para poder irse a casa, él siempre hacía packs de menú para niños (siempre sobraban y no hacen falta). Entre sesión y sesión tenemos pocos minutos para recoger y barrer la sala y él en vez de ir deprisa como los demás (que barrían media sala en 5 minutos), se ponía meticuloso y hacía esperar a los clientes hasta que terminara. Una vergüenza”.

Que lo haga otro. (iStock)

“Pillamos a un trabajador pinchándose heroína en el baño. Acabó en la cárcel poco después de ser despedido”

“Mi jefe tenía un extrabajador con el que no se llevaba muy bien. Y este llamaba y colgaba repetidamente todas las noches a altas horas de la madrugada para despertarlo. Al final descubrió que era él porque pidió a la compañía telefónica un registro de llamadas”.

“Un día entré más temprano a trabajar para organizar unas reuniones y me encontré a una de mis empleadas durmiendo en la oficina. Descubrí por las cámaras que bebía mucho alcohol y que se quedaba allí cada noche. Fue despedida en el acto“.

Perezosos

“Yo no soy jefe, pero quiero compartir esta historia. Trabajé en el Old Country Buffet mientras estaba en la universidad. Era cajero y nos daban de comer y cenar gratis. Mi compañero de piso (que era un porrero) necesitaba trabajar así que le ayudé a conseguir una entrevista y le acabaron cogiendo. Le enseñé las labores de caja necesarias en su primer día y todo fue bien. Al día siguiente él no llamó ni apareció por allí. Solo dimitió. Cuando llegué a casa le pregunté por qué no había venido y me respondió que ‘era demasiado duro’, una mentira enorme ya que era muy fácil: solo ser amable, cobrar, dar las vueltas y decir adiós“.

“Es muy difícil entrar en la empresa para la que trabajo. Da igual si tienes un curriculum impresionante o una carta de recomendación. Desafortunadamente tuvimos un nuevo cliente y por enchufe tuvimos que meter a su sobrino pequeño a trabajar con nosotros. Así que mi jefe tuvo que aceptar. El primer día, el chico se tiró toda la mañana mirando coches de lujo que poder comprar. Cuando le preguntabas si había terminado su tarea, él mentía y decía que sí o que no sabía hacerlo y que no lo comentaba por no molestarnos al pedir ayuda. Trajo sus consolas a la empresa alegando que así los clientes podrían divertirse mientras esperaran al entrar. Lo que habría sido agradable de no ser porque él era el jugaba todo el rato.

Así que llegó el punto en el que le dimos muy poco que hacer como ordenar papeles, repartir la comida, en general, cosas livianas. Dos años más tarde el cliente (su tío) nos dijo que se iba de nuestra empresa porque el susodicho había aprendido tanto que ahora él iba a llevar su consultoría (obvio había mentido diciéndole que él nos ayudaba en la empresa). 3 meses más tarde volvió con nosotros porque su sobrino había intentado contratar una empresa externa para jugar a la consola mientras”.

“Trabajo en una licorería. Uno de los empleados no vino a trabajar durante tres días y su madre tuvo que venir a pedir disculpas. Un mes más tarde encontramos latas de cerveza vacías detrás de la nevera tras finalizar el turno. Y en muchas ocasiones desaparecía durante más de 15 minutos dejando sola la tienda mientras bebía y fumaba en el bar de al lado, probablemente para no robarnos más bebida…”

Vagos

“Teníamos el típico trabajador que siempre llegaba tarde y preguntaba cuándo podía tomarse un descanso. Todos los días tenía alguna lesión que le excusaba para no venir a la oficina. Siempre quería coger el camión de la empresa para recoger a su novia y llevarla a cenar. Un día apareció a medio día tras ir a un juicio. No sé si era verdad o no porque nunca trajo el papeleo. Lo despedimos y ahora no se que será de él.”

Fuente: elconfidencial.com