El ‘tweet’ millonario de Kim Kardashian

La ‘celebrity’ solo ha necesitado tres palabras y una captura de pantalla para que sus seguidores invirtiesen en el negocio familiar.

Kim Kardashian ha vuelto a hacerlo (y nosotros hemos vuelto a caer). La líder del clan, que genera beneficios millonarios allá por donde pasa, y que tiene a todo el país pendiente de cada foto, tweet, o story de Instagram, ha vuelto a confundir -es probable que de manera premeditada- ocio con trabajo. Algo que, por otra parte, en su vida es imposible de distinguir.

Hace unas horas, Kim decidió publicar en su cuenta de Twitter el resultado de un test que publicó Buzzfeed el 4 de marzo de este año. El cuestionario, que lleva por título ‘¿Eres más Kim Kardashian o Chrissy Teigen?’ consiste en seis preguntas directas y frívolas sobre tu color de uñas, tu medio de transporte predilecto, tu segunda casa, tu compañero animal, tus zapatos o tu comida. Y como ya habrán imaginado, cuando Kim llegó al final, fue más Chrissy que Kim.

Desconocemos qué fue lo que hizo que la balanza se inclinase a favor de su mejor amiga, la modelo Chrissy Teigen. Pero, la celebrity corrió a compartir el resultado con sus más de 54 millones de seguidores.

“Espera, me ha tocado que soy @chrissyteigen”, comentó divertida. Y adjuntó la captura de su resultado. “Tú eres exactamente como Chrissy: ¡salvaje, la reina de las fiestas, y alguien que siempre dice lo que piensa! Tienes un gran corazón y eres muy leal con aquellos que te quieren. ¡Por no mencionar tu excelente sentido estético y tu inteligencia de primera! Todo el mundo te quiere y si no lo hacen, ¿a quién le importa?”.

Esto podría ser un simple divertimento de jueves por la mañana en Calabasas, el hogar del clan Kardashian. Pero como sabemos que la familia en la que todos los nombres empiezan por K es maestra en generar millones de dólares a través de sus redes sociales (y con solo mover un dedo), podría ser también una de sus miles de estrategias comerciales.

Porque si algunos de sus millones de fans buscaron en Google el test en cuestión, probablemente se encontraron con la web de su hermana Khloé, otra empresaria que usa su marca personal para hacerse de oro. Y allí se encontrarían con cuatro cuestionarios: ¿Eres una Kardashian o una Jenner?, ¿Cuál de mis hermanas sería tu mejor amiga?, ¿Qué tipo de vacaciones al estilo Khlo$ deberías tener?, ¿Qué hermana Kardashian/Jenner eres?.

Tres de ellos de pago, y con el recordatorio de que suscribirse a la página vale casi 3 euros al día, pero casi 25 si lo haces durante un mes. Y junto a ellos, unas palabras dedicadas a todos nosotros: “Muñecas, deberíais hacer este test que Kendall ha creado para su app. ¡Es súper divertido! Si alguna vez te preguntaste a cuál de mis hermanas te parecías más, este es tu momento. Envíame un tweet con los resultados”.

Y así, desde el tweet de Kim, que se publicó hace unas horas y ha sido compartido casi 9.000 veces, llegamos a la página personal de Khloé y de ahí a la nueva aplicación de Kendall. ¡Aprended, maestros del marketing!

Fuente: revistavanityfair.es