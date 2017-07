Enredos y deudas impagables

La respuesta que dio el titular del senado, José Alberto Gonzales, sobre el polémico “examen regalado” a los candidatos a magistrados hizo recordar lo que dijo el presidente Morales sobre la construcción de grandes coliseos en pueblos donde no tenían agua, luz o pavimento. “Esas son prioridades para un europeo, pero no para nuestros pueblos que se fijan en otras cosas”, dijo aquella vez el primer mandatario y en esta ocasión, el “Gringo” Gonzales afirmó que las preguntas que les hicieron a nuestros futuros jueces tal vez sean fáciles para un europeo, pero no para nuestro medio. ¿Qué trataron de decir ambos mandatarios? Eso nadie podrá saberlo, pero lo cierto es que en Tarija, por ejemplo, están en grandes apuros para salir de sus deudas y de a poco están consiguiendo algo de platita. El problema es pagar compromisos contraídos en el pasado, especialmente con las obras del programa “Evo Cumple”.

En este momento no saben si invertir en proyectos productivos o seguir pagando tres grandes coliseos que, en palabras del presidente, solo sirven para que jueguen los ratones. Pero después de todo, vale la pena aclarar que más grande será la deuda que nos dejarán los magistrados de los que hablamos al principio.

Fuente: eldia.com.bo