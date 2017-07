¿Jueces que persiguen a opositores tienen “licencia para matar”?

Arturo Murillo

El asalto sangriento a la joyería Eurochronos en la ciudad de Santa Cruz, con el saldo de seis muertos, desnudó las falencias en el operativo policial y la complicidad de la justicia masista.

De acuerdo con los datos periodísticos, no se trató de una operación delincuencial del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil sino de una banda criminal organizada por un brasileño e integrada por connacionales; el único extranjero que participó estuvo preso en la cárcel de Chonchocoro, La Paz, hace menos de un mes y fue liberado por un juez, quien es parte de la estructura judicial instrumentalizada por la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Fernando Enrique Rivadeneira Riveros es el juez, que el 24 de junio del presente año, liberó y le otorgó la detención domiciliaria al criminal brasileño Antonio Abdón Da Silva Costa, alias “El Negro”, quien en menos de un mes de estar libre organizó junto a sus cómplices el brutal asalto, en el que perdió la vida un oficial de la Policía Nacional, dos personas inocentes y tres miembros de la banda criminal.

El juez Sexto de Instrucción en lo Penal, Fernando Enrique Rivadeneira Riveros, es conocido y útil al gobierno del MAS, en su despacho recibió y decidió los casos judiciales con evidente parcialización y “mano dura” con personas críticas y opositores al gobierno de Evo Morales.

Personalmente fui víctima del juez Rivadeneira, quien toma decisiones injustas y no a derecho, es blando con delincuente que asesina a policía y golpea duro el mazo justiciero con las personas inocentes.

En el proceso injusto que me siguió, el juez Rivadeneira, rechazó sistemáticamente los incidentes y excepciones con argumentos fehacientes presentadas por mi defensa, por el contrario, con indiscreción dio paso al juicio y me aplicó dos arraigos en el proceso político-judicial que me siguió el gobierno del MAS, intentó callar la voz opositora y crítica en la Asamblea Legislativa, el juicio fue la represalia por develar los escandalosos hechos de corrupción y el despilfarro de los recursos del gobierno masista.

El periódico El Deber informó que el prontuariado Da Silva quien dirigió el asalto a la joyería Eurochronos, en Santa Cruz, presentó un falso certificado de trabajo y el juez Rivadeneira lo aceptó y luego liberó.

Hace pocos días, fueron destituidos cuatro jueces por ejercer de manera indebida sus funciones. Lo mínimo que podría pasar en los próximos días es la destitución del juez Rivadeneira, por dar facilidades al criminal brasileño que encabezó el asalto en la ciudad de Santa Cruz. ¿El juez tiene algún grado de responsabilidad en la muerte del oficial y los ciudadanos inocentes? porque él otorgó la detención domiciliaria al criminal, con antecedentes delincuenciales.

La administración de Evo Morales, a través de sus ministros, lamentó el sangriento asalto, las muertes de inocentes y sin escrúpulos se quejó que la justicia no acompaña la lucha contra el crimen, cuando el MAS controla el Órgano Judicial. Teniendo en cuenta los acontecimientos, el propio gobierno de turno es responsable de esta forma de acción de la justicia porque coparon con sus abogados afines y militantes quienes solamente persiguen a críticos de Morales y beneficia a criminales, que en varias oportunidades fueron denunciadas por la Policía.

El asalto y las muertes se pudieron evitar si la justicia no estaría tan podrida. Si el juez Fernando Rivadeneira no hubiera ordenado sacar de la cárcel a un delincuente para “premiarlo” con la detención domiciliaría, tramitada con documento falso; entonces, es prioridad una profunda investigación para saber la verdad sobre la liberación del asesino y sus cómplices de por qué soslayaron los antecedentes y la falsedad del certificado de trabajo, de encontrarse complicidad del juez Rivadeneira tiene que asumir sus responsabilidades.

Veremos si el Consejo de la Magistratura destituye al mal juez o, por el contrario, alguna “mano fuerte” del MAS lo sostiene en el cargo para que siga persiguiendo a los opositores, y pague facturas como mi proceso político-judicial.

Senador de la República