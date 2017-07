Juez que liberó a uno de los atracadores se justifica

Por caso Eurochronos.

(DE IZQ. A DER.) FERNANDO RIVADENEIRA, IVÁN PERALES Y EL BRASILEÑO ANTONIO ADÁN DA SILVA COSTA.

El juez sexto de materia en lo penal cautelar de La Paz, Fernando Rivadeneira, señaló ayer como corresponsables de la libertad que concedió al brasileño Antonio Adán Da Silva Costa, involucrado en el atraco frustrado de Eurochronos, a la Fiscalía, al Ministerio de Gobierno y al actual juez de Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, Iván Perales, porque no cumplieron con sus funciones y por ocultar los antecedentes del peligroso delincuente que el jueves fue muerto durante el enfrentamiento.

El ministro de gobierno Carlos Romero, reveló que Rivadeneira expidió el “mandamiento de libertad, seguido de detención domiciliaria”, el 23 de junio pasado, según una resolución emitida en la audiencia de cesación a la detención que se realizó el seis de octubre de 2016.

El dato fue emitido en conferencia de prensa solo unas horas después de que Da Silva fuera abatido en los predios de la Joyería Eurochronos, el pasado jueves.

Ayer, Rivadeneira salió a declarar y señaló que se vio “atado de manos” y afirmó que su fallo se enmarcó en las leyes, además que sentencias constitucionales le impidieron suspender la audiencia a la que no se presentó la Fiscalía, contra quien también señaló co-responsabilidad, porque en 30 meses no había emitido acusación formal dentro de un caso que se inició en 2014, por otro robo agravado. “Es más, la resolución de imputación (a cargo de la Fiscalía) devela que (Da Silva) no tenía antecedentes en Bolivia. Ha sido heredado, es más este caso se suscita en Guayaramerín”, se justificó.

También cargó parte de la responsabilidad, contra jueces que incurrieron en la retardación de justicia y que derivaron en que Da Silva permanezca 30 meses detenido en San Pedro sin acusación, elemento que, junto a la inasistencia de los fiscales a la audiencia, fue aprovechado por el entonces abogado Iván Perales.

El juez Rivadeneira asegura que Perales actuó fuera de las normas éticas y ocultó el prontuario de su cliente. “Lastimosamente (Pelares) ha ocultado cierta información, el hecho de defender a un prontuario en el Brasil”, aseveró.

“De haber conocido estos elementos hubiera deseado efectivizar un fallo que vaya contrapuesto a la normativa, incluso hubiera querido prevaricar que darle libertada a esta persona, se ha incurrido en error”, arguyó el juez.

PERALES

En entrevista con EL DIARIO, Perales negó las acusaciones de Rivadeneira y aseguró que de verificar la existencia de falsedades en las declaraciones de su colega iniciaría proceso penal en su contra.

“Por una simple lógica, eso no pudo pasar”, aseveró Perales y explicó que fue nombrado como juez en agosto de 2016, remarcando que la audiencia de cesación a favor de Da Silva se efectuó el seis de octubre de ese mismo año y que el mandamiento de libertad es expedido el 23 de junio, “¿podía yo haber participado en algo de eso?”, cuestionó, recordando que como funcionario ya no puede ejercer como abogado particular.

INVESTIGACIÓN

Paralelas a las excusas de Rivadeneira, en el ámbito político, desconociendo algunos detalles sobre la jerarquía y reglamentos en el ámbito judicial, los asambleítas del MAS, Julio Guaraya, y Franklin Flores del MAS anunciaron que exigirán que se inicie investigación contra el juez que liberó a Da Silva y solicitaran informes al Consejo de la Magistratura.

El Diario / La Paz