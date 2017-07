Mujer embarazada mete ajíes en la vagina de la amante de su esposo

Una mujer de 23 años sospechaba que su esposo le era infiel por lo que decidió seguirlo y lo encontró en la cama de un motel con su amante.

Pero Ly Chanel, una vietnamita embarazada de 23 años, no iba sola, ya que recibió el apoyo de cuatro amigas, quienes la ayudaron a cobrar una terrible venganza en contra de la amante.

Ly, quien está embarazada, encontró a su pareja Chien Keo, de 24 años, manteniendo relaciones sexuales con una joven y los interrumpieron.

Las mujeres tomaron a la amante y le quitaron su ropa interior mientras le tomaban fotos. Después abrieron una bolsa en donde llevaban chiles “superpicantes” y los introdujeron en la vagina de la joven.

Según “Metro”, las mujeres se pusieron guantes de latex para actuar. Ellas siguieron fotografiando a su víctima, a quien le causaron un dolor insoportable.

Las imágenes, que publicaron en internet como venganza, se muestra a la víctima inmovilizada y manchada por los pimientos, según informa “Metro”.

Las críticas no se hicieron esperar y se dijo que quien debió ser castigado es el marido.

Además, la publicación señala que la Policía informó que la víctima no ha denunciado la agresión, pero Ly Chanel podría ser multada si la acusa y demuestra que el chile ha provocado lesiones en los órganos genitales de la otra mujer en virtud del artículo 104 del Código Penal del país.

Ly Chanel, right, was suspicious of her husband Chien Keo, left, because he kept disappearing for hours upon end from their home in Thai Nguyen province, northeast Vietnam

Ly, pictured, discovered her husband with his mistress, according to local media reports

+8 A group of women held down the alleged mistress while Ly (right) donned latex gloves

The pictures show the alleged offender donned latex gloves while her accomplices pinned down the mistress and removed her underwear.

Fuente: e-consulta