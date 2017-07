Prueba polémica de postulantes

Órgano Judicial. Para la ALP el 100% de los candidatos están habilitados.

Ante la conclusión de la fase de evaluación de méritos, legisladores opositores dieron a conocer que de los 95 aspirantes habilitados 57 obtuvieron calificaciones por debajo de 21 sobre los 40 puntos acreditados para esta etapa. Sin embargo, se definió que todos accedan al examen escrito que se realizará el martes 4 de julio.

De acuerdo con la información de los miembros de oposición en la Comisión Mixta de Justicia Plural, ante esta situación crítica el oficialismo debería declarar desierto este proceso de evaluación.

El senador Edwin Rodríguez (UD) afirmó que tanto en el TA y CM algo más del 50 por ciento no lograron superar los 21 puntos.

Solo aprobaron 12 de los candidatos. “En el caso de Tribunal Agroambiental, de los 42 postulantes solo habrían aprobado 12, de los cuales hay nueve varones y tres mujeres teniendo en cuenta que se necesita 14 preseleccionados, donde tiene que haber siete varones y siete mujeres. Entonces, nuevamente estamos frente a un escenario en que no se cumple con lo determinado en el Reglamento de Preselección”, afirmó Rodríguez.

Recordó que al presentarse esta situación para los cargos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las autoridades de la Asamblea Legislativa se vieron en la necesidad de declarar desierta la convocatoria para estas dos esferas judiciales.

En criterio de Rodríguez, al verificarse esta situación con la evaluación de méritos, las personas que no superaron los 21 puntos no deberían acceder al examen escrito. También dijo que para la Magistratura hay un buen número de personas que no superaron el puntaje.

En tanto, su homólogo en el Senado, José Alberto Gonzales, en conferencia de prensa señaló que la bancada opositora en la Asamblea Legislativa maneja un doble discurso y que cambian de posición según las circunstancias.

EL DÍA