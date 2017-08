Amalia Pando al masista Edgar Apaza: “este horario no es suyo es mío”

Amalia Pando. Foto de Archivo: Cabildeo

Amalia Pando: “Señor Edgar Apaza este horario no es suyo es mío”

La periodista cuestionó la decisión del presidente de la Asamblea Departamental de pretender tener un programa en el mismo horario de Cabildeo.

“Señor Edgar Apaza este horario no es suyo es mío”, esa fue la respuesta de la periodista del programa Cabildeo, Amalia Pando, tras conocer que el presidente de la Asamblea Departamental de La Paz, Edgar Apaza (MAS), intenta ocupar el horario en que se emite su programa para hacer otro de 08:00 a 12:00 de lunes a viernes.

La periodista cuestionó la decisión de Apaza, expresada a través de una carta a la Gobernación, calificándola como una arbitrariedad y un exceso del abuso de poder. Indicó que el hecho de ser presidente de la Asamblea no le da derecho a “meterse” en la radio.

“No está solicitando (un espacio). Él le instruye a la Gobernación, ese es el tenor de la carta, que va hacer un programa radial acá, en una radio en donde él no tiene atribución alguna, no tiene sillón, ni silla, ni banquito, no tiene nada, aquí no toca pito; que vaya a radio Patria Nueva, que instruya ahí porque son de su partido”, expresó Pando la mañana de hoy en su programa.

La periodista, que en reiteradas ocasiones ha denunciado que el Gobierno somete a los medios de comunicación independientes a una asfixia económica al retirarles la publicidad, anunció que seguirá junto a su equipo hasta donde se pueda y se solidarizó con su colega Gonzalo Rivera que podría correr la misma suerte en radio Líder.

El pasado año, periodistas como Amalia Pando, Andrés Gómez y Carlos Valverde, entre otros, y medios de comunicación como Página Siete, ERBOL, ANF y El Deber fueron acusados de conformar el “Cártel de la mentira” para desestabilizar al Gobierno de Evo Morales.

Varias autoridades de Gobierno le atribuyeron a este supuesto “cártel” los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, donde más del 50% de los votantes rechazó la modificación de la Constitución Política del Estado, negando una nueva reelección del presidente y vicepresidente.

Página Siete Digital / La Paz