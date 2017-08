Fracaso de estatal: Empresa Pública Quipus con peor desempeño económico

En dos años de operación, la empresa estatal boliviana expuso un resultado neto acumulado menor a 1 por ciento del total invertido de Bs 474 millones, segú admitió el exministro de Economía Luis Arce Catacora.

Empresa Pública Quipus con peor desempeño económico

En dos años de operación, la empresa estatal creada en octubre de 2013 expuso un resultado neto acumulado menor a 1 por ciento del total invertido de Bs 474 millones • Empresas estatales no cuentan con enfoque de mercado.

QUIPUS NO INFORMA SOBRE RESULTADOS OBTENIDOS EL AÑO PASADO.

La empresa pública Quipus fue catalogada por el exministro de Economía, Luis Arce, como la que registró el peor desempeño del conjunto de empresas estatales, de nueva creación bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Arce, quien está aquejado por problemas de salud y alejado temporalmente del Gobierno, fue muy claro al manifestar que Quipus debe ser sometida a un proceso de reestructuración o finalmente desaparecer, en razón a los altos costos de inversión incurridos por el Estado.

“Creo que una empresa donde hay que ponerle mucho énfasis en una visión tecnológica y de sostenibilidad de ventas, tiene que ser Quipus (…). “Está claro de lo que se trata es entrar al mercado y competir”, sostuvo el exministro, en una entrevista concedida la noche de este lunes a la televisora Cadena A.

Entel acordó una alianza estratégica con la china, Huawei y no con Quipus. En la Asamblea Legislativa, los equipos preferidos por los congresistas son Samsung o de otras marcas. El contrabando sería el principal obstáculo para el posicionamiento de la empresa ensambladora de partes de origen chino. El secretario ejecutivo de la Federación de Empresarios Privados de La Paz. Jorge Quiroga reconoció la calidad de los equipos de Quipus.

INVERSIÓN

El Estado invirtió en el proyecto Bs 474 millones y en dos años de operación sólo pudo declarar un resultado neto de Bs 5.239.628, es decir, el uno por ciento de utilidad, según un informe de la empresa suscrito por su gerente, Freddy Murillo, a petición del parlamentario de UD Amilcar Barral.

BALANCES

A fin de conocer una opinión al respecto, se ingresó a la página web de Quipus donde solamente se pudo encontrar balances comparativos del año 2014-2013 y 2015.

Cursa en la web de la empresa que en 2014 tenía cuentas por pagar de corto plazo de Bs 173 millones y que en ese mismo año registraba un pasivo (deudas) por 546.041.367,44.

SUELDOS

En sueldos, el balance de ese año consideró Bs 464.298, monto mayor al de la gestión inmediatamente anterior. El 2014 los gastos corrientes ascendíeron a Bs 394.732. El balance de 2015 señala que el pasivo ascendió a Bs 732,038,755.94. Estos balances no fueron evaluados por auditoría externa.

CONSULTA

Se consultó, mediante un chat incorporado en la web, sobre las declaraciones del ministro Arce, el interlocutor solamente dio la bienvenida al visitante de la página y luego de leer las preguntas desconectó el servicio.

OTRAS EMPRESAS

El exministro Arce señaló también que el Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas (Sedem), a cargo de la exejecutiva de la ABC, Patricia Ballivián, ya debería liberar al mercado a todas las empresas creadas por el Gobierno, porque el período de incubación superó los tiempos necesarios. Se refirió a Papelbol, Cartonbol, Lacteosbol, Empresa Bolivia de Almendra (ABE), entre otras.

EVALUACIÓN

“Siempre hemos mantenido la posición de que empresa que no rinde utilidades debe cerrarse, el pueblo boliviano no puede cargar una empresas que no genera utilidades. Eso se hizo con Enatex”, sostuvo.

Sin embargo, admitió también que es necesario darle un enfoque de mercado a las empresas estatales. Explicó que el Consejo de Empresas Públicas (Cosep) determinó que las nuevas unidades productivas deberían salir ya de la incubadora. “De varios ‘bols’ que están en manos de la compañera Patricia Ballivían, vimos sus estados financieros y ya deberían salir (al mercado). Hubo el acuerdo y la disposición, pero al parecer hay trabas burocráticas”, sostuvo.

MILLONARIAS INVERSIONES

El Estado asignó para la Empresa Pública Quipus 473.597.951 bolivianos para la inversión llave en mano, provisión de piezas y materiales de ensamblaje y el pago de servicios personales y no personales, pero en dos años solo logró generar un resultado neto acumulado de 5.239.628 bolivianos, es decir, el uno por ciento.

El monto de inversión para la “implementación de una Planta Ensambladora de Equipos de Computación en el Parque Industrial de Kallutaca”, se distribuye en inversión llave en mano y período de organización con 82.102.683 millones de bolivianos, mientras que la provisión de materiales de ensamblaje asciende a 324.784.850.

Fuente: Informe Gerente Empresa Pública Quipus, Freddy Murillo, mayo 2017

DECRETO DE CREACIÓN

Quipus, fue creada mediante Decreto Supremo N° 1759 de 9 de octubre de 2013, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida, autonomía de gestión administrativa, financiera técnica y legal

Opera bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural

La empresa tiene por giro y principal actividad la producción, ensamblado y comercialización de productos que son parte del Complejo Productivo Tecnológico

Plan operativo 2016

-Comercializar componentes, productos y soluciones tecnológicas de acuerdo a demanda de mercado

-Producir componentes, productos y soluciones tecnológicas de acuerdo a requerimiento de la Gerencia de Comercialización

