Rachel Nichols y Laura Harring, los talentos de “Instinto Satánico”

El film de terror está en la cartelera nacional.



Rachel Nichols (Sarah), nativa de un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, llamó la atención por primera vez de un cazatalentos del modelaje mientras asistía a la prestigiosa Universidad Columbia en la Ciudad de Nueva York, de donde se graduó con doble carrera en matemáticas y economía. Después de hacer campañas publicitarias con marcas como Guess, L’Oreal, Abercrombie & Fitch y Nicole Miller, llegó al mundo de la actuación cuando su agente la mandó a leer el guion para un papel en la serie de SEX & THE CITY. Aunque fue la primera audición a la que había asistido, le ofrecieron el papel inmediatamente. A eso le siguió con un pequeño papel en AUTUMN IN NEW YORK con Richard Gere. En el 2003, consiguió su primer papel principal en la precuela de DUMB AND DUMBER: DUMB AND DUMBERER: WHEN HARRY MET LOYD. Por su lado Laura Harrings (La Mujer) asombró a las audiencias y a los críticos con su reveladora actuación en la galardonada película de David Lynch, Mulholland Drive (2001) por la que recibió un Premio Alma, Laura Harring ha sido una de las actrices más versátiles de Hollywood.

Rachel Nichols trabajó en proyectos como la película de acción-fantasía CONAN THE BARBARIAN con el director Marcus Nispel y el éxito de Paramount STAR TREK dirigida por J.J. Abrams y G.I. JOE: RISE OF THE COBRA, una franquicia de acción basada en la popular caricatura y publicidad para niños en donde interpreta el papel de “Scarlett” junto a Channing Tatum y Marlon Wayans. En el 2008 Nichols se unió al elenco de la películade Warner Brother’s SISTERHOOD OF THE TRAVELING PANTS 2 junto a America Ferrera y Blake Lively. También actuó en CHARLIE WILSON’S WAR con Tom Hanks y Julia Roberts, dirigida por Mike Nichols. En el mundo independiente, Rachel interpretó el papel de ‘Leslie Spencer’ en la película dirigida por Joshua Sternfeld, MESKADA. También actuó en los dramas dirigidos por Margaret Whitton THE LOOP y A BIRD OF THE AIR. Nichols fue vista por última vez actuando junto a Tyler Perry y Matthew Fox en la película dirigida por Rob Cohen ALEX BROSS, basada en la novela best-seller de James Patterson.

En el mundo de la televisión, Rachel puede ser vista actuando en la exitosa serie de SyFy/Showcase CONTINUUM, que se encuentra actualmente en su cuarta y última temporada. Otros créditos en la pantalla chica incluyen el popular drama CRIMINAL MINDS y su actuación revelación en la última temporada de la exitosa serie de ABC, ALIAS. En la serie de acción para televisión creada por J.J. Abrams, ella interpreta a “Rachel Gibson” quien trabajó con Sydney Bristow (Jennifer Garner) en la división de operaciones especiales de la CIA. En el 2005, Rachel también actuó en el drama de Fox, THE INSIDE producido por Imagine Television.

Laura Harrings estudió en el extranjero en la prestigiosa escuela Aiglon College, en Suiza, una de las escuelas más renombradas en el mundo, en donde se graduó con un Diploma Académico. Después de graduarse, viajó por el mundo y pasó tiempo como trabajadora social en la India, prestando mano de obra y trabajando para arreglar problemas de erosión en el suelo que habían devastado las faldas de la montaña en los Himalayas. Después de su regreso, Laura se volvió la primera mujer latina con el título de Miss USA y, después de ser elegida para actuar junto a Raul Julia en The Alamo: Thirteen Days to Glory (1987), su pasión por la actuación se encendió de nuevo y Laura fue a recibir entrenamiento clásico en la famosa Academia de Artes Escénicas de Londres.

Laura actuó junto a Denzel Washington en John Q (2002), así como con Javier Bardem en El Amor en tiempos de cólera de New Line (2007), que fue escrita por al ganador del premio Nobel Gabriel García Márquez y dirigida por Mike Newell. Sus otros créditos incluyen The Caller (2008), que ganó el Premio a “La Mejor Narración En Una Película hecha en Nueva York” y después el Premio del Gran Jurado del 2009, en el Outfest, por Actriz Sobresaliente en la película Drool (2009), una comedia obscura por la que también ganó Une Mención Especial de género femenino en el Festival de Cine Internacional de Gasparilla, entre otros.

Su trabajo más reciente en televisión incluye la aclamada por la crítica The Shield (2002), Gossip Girl (2007) y Chasing Life (2014).

En “Instinto Satánico” podremos ver a estas dos actrices en unos de sus roles más exigentes, a Rachel Nichols, como un joven viuda, embarazada y deprimida que intenta reconstruir su vida después del fatídico accidente de tráfico en el que perdió a su pareja y su oído de manera parcial. Ahora, a punto de dar a luz, vive en una casa aislada de un suburbio cuando, una noche de Navidad, recibe la visita inesperada de otra mujer (Harring) con siniestras intenciones.