Abogado de hermanos Gott rechaza denuncias de Pari

Caso desfalco al Banco Unión de La Paz. Presentó audios. Defensa legal de hemanos Gott expresa preocupantes contradicciones, mentiras y falta de coherencia en afirmaciones de Juan Pari

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS HERMANOS GOTT NIEGA LAS ACUSACIONES VERTIDAS POR JUAN PARI, PRINCIPAL IMPUTADO POR EL DESFALCO AL BANCO UNIÓN.

El abogado Edwin Soria Galvarro, defensa de los hermanos William y Juan Carlos Gott, que fueron involucrados en el caso Pari, relacionado a la extracción de Bs 37.6 millones del Banco Unión, presentó ayer ante el Ministerio Público memoriales, adjuntando dos audios de las conversaciones que sostuvo con el principal sindicado del desfalco, Juan Franz Pari, donde desmiente sus declaraciones. El abogado expresa su preocupación ante “la falta de coherencia de Pari, sus mentiras y constantes contradicciones entre una y otra declaración”.

El abogado expresa su preocupación ante “la falta de coherencia de Pari, sus mentiras y constantes contradicciones entre una y otra declaración”.

En entrevista exclusiva con EL DIARIO, Soria Galvarro detalló que el 12 y 22 de noviembre de 2017 recibió dos llamadas telefónicas de Juan Pari que por lógica, presume, ambas salieron del penal de Chonchocoro.

DEFENSA CONJUNTA

Soria explica en el memorial presentado a la Fiscalía, que en la primera llamada, Pari le consulta sobre la posibilidad de sostener una defensa conjunta junto a los hermanos Gott, y el abogado le hace una serie de recomendaciones para subsanar varios errores de procedimiento y coordinan su visita al penal donde está recluido desde el 29 de septiembre del pasado año.

“Días despúes, según lo convenido, me constituí en el penal señalado (…) la entrevista se realizó a cinco metros de la prevención, con la presencia de efectivos policiales y uno de ellos estuvo al lado nuestro durante la conversación que duró menos de 15 minutos. En ella, le expliqué que dadas las circunstancias, debería optar por un procedimiento abreviado, pues en sus propias declaraciones había indicado que él (Pari) había sido el autor intelectual y material de los hechos, por ende, era muy difícil sino imposible que pudiera obtener una sentencia absolutoria”, detalla el memorial presentado por Soria, al que tuvo acceso EL DIARIO. Soria asegura que Pari le indicó que pensaría en sus recomendaciones y se despide en los mejores términos y señaló como testigos a los policías y los registros de cámaras de seguridad.

En la segunda llamada, en fecha 22 de noviembre, Pari, en la conversación, se retracta de querer contratar los servicios de Soria, le agradece la visita de días antes y en los mejores términos le anuncia que podría volver a contactarlo en diciembre, porque no planeaba hacer acción legal hasta ese mes.

PARI

El abogado de los hermanos Gott se presenta, luego de que Pari lo involucra en su declaración ampliatoria y para aclarar lo mencionado en los audios que se hicieron públicos.

Los mencionados audios involucran al fiscal asignado al caso (ahora suspendido) Erlan Almanza, y refiere la entrega de 5.000 dólares por parte de los socios de Pari para que le ayude con la cesación a la detención preventiva.

En la declaración ampliatoria que dio Pari ante Almanza, este asegura: “He recibido la visita del abogado del señor Juan Carlos Gott, apellida Soria Galvarro, este señor había tomado contacto con presos de un sector de Chonchocoro, ofreciéndoles dinero para que me maten”, manifestó.

Pari aseveró que en varias oportunidades entregó dinero a Gott para realizar inversiones, inclusive el empresario le habría convencido de invertir en un casino en la zona de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina.

El exjefe de operaciones, que burló los sistemas de control, para desfalcar 37,6 milones de bolivianos, aseguró que Soria Galvarro se acercó a las personas que lo visitan, para convencerlo que declare a favor de Gott y sus allegados.

Pari sostuvo que el jurista intentó hacerle firmar papeles en blanco, delante de policías y que trató de presentar memoriales haciéndose pasar por su abogado.

“También he recibido llamadas al número de la población (en Chonchocoro) amenazadoras hacia mi persona, mi familia si es que yo doy datos del vínculo que tengo con Juan Carlos Gott”, según la información difundida por Erbol.

FALSAS ASEVERACIONES

En la entrevista con EL DIARIO, Soria niega todas estas aseveraciones, “luego de un análisis de lo que ha declarado Juan Pari, he presentado un memorial, obviamente desmintiendo todo, además de prueba objetiva, audios, fechas que él me ha llamado, todo demuestra que no estoy faltando a la verdad, es muy fácil comprobar estos hechos ya que siendo el penal de Chonchocoro una cárcel de máxima seguridad cuenta con cámaras filmadoras que pueden desmentir lo dicho por este señor sobre amenazas de muerte, declaraciones a favor de mis clientes, presentación de memoriales en su nombre y otros. Desconozco los motivos por lo que Pari utiliza estos mecanismos, tal vez está tratando de amedrentar a mis clientes y a mi persona, ganar tiempo o confundir las investigaciones, lo que sí está claro es que es una venganza dirigida a los hermanos Gott por que no han cumplido con sus caprichos, ha amenazado con destrozarlos y esta es su manera de hacerlo. No es posible confiar en una persona que ha engañado a tanta gente y ahora quiere hacerse a la víctima”, sostuvo.

El Diario / La Paz