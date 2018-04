“Collas de m….. nos roban”: audio revela racismo de un docente de la U cruceña

Un audio revela caso de racismo de un docente de la UAGRM

El docente fue identificado como J. C. H. V. En medio de su clase lanza insultos y afirma que los collas son ladrones. La Confederación Universitaria Boliviana exige sanciones.

Una imagen de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Foto tomada de la cuenta de Facebook de la UAGRM

La Razón Digital / Miguel Rivas / La Paz

A través de un audio difundido en redes sociales se conoció de un nuevo caso de discriminación y racismo en Santa Cruz. Un docente de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz, quien se identificó como familiar del primer rector de esa casa de estudios, se refirió con insultos y descalificaciones a los collas, como se los conoce a las personas nacidas en tierras altas.

La Confederación Universitaria Boliviana (CUB) emitió un pronunciamiento y calificó la actitud del docente como “intemperante, ofensiva, grosera y desvergonzada” y exigió una sanción drástica en el marco de la normativa legal vigente que sanciona los actos y actitudes racistas y de discriminación.

El docente fue identificado como J. C. H. V. de la facultad de Ciencias Jurídicas de la casa de estudios superiores.

En una parte del audio, se escucha decir al catedrático: “Que se den cuenta toditos que son los collas de m…que nos roban a nosotros los cambas (…). Entonces, los collas de m…que son de La Paz están robando, acá nos roban, acá nos asaltan (…). Son unos collas de m…”.

En otra parte de la grabación una universitaria le cuestiona y enfrenta: “Lo que pasa es que usted se molesta cuando le preguntan”, a lo que el docente irrumpe y le contesta “No me vengas con h… y se me va de aquí (de la clase)”.

“Ustedes se molestan…son unos masistas y se molestan porque los collas de m…son unos ladrones”, insiste.

La Confederación Universitaria Boliviana (CUB) se solidarizó con los estudiantes afectados de forma directa y manifestó que se siente identificada con las víctimas de discriminación

Repudiaron las declaraciones y pidieron al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), al decano de la Facultad y al director de la carrera de Derecho, se sancione drásticamente al catedrático.

Otro caso en Santa Cruz fue revelado también por redes sociales. En un video se observa a una mujer que evita que otra se siente en los primeros asientos de un bus de transporte público. La agresora, preliminarmente identificada como Ramona B. J., hace alusiones negativas al origen de la víctima, quien viste una pollera característica de las regiones vallunas del país.

Denuncian a un docente de la UGRM por actos de racismo

Los estudiantes de la universidad piden la renuncia del catedrático denunciado. Le exigen que presente disculpas públicas.

Página Siete / La Paz

Las redes sociales fueron el escenario en el que estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM) de Santa Cruz denunciaron a un docente de la carrera de Ciencias Jurídicas por incurrir en actos de racismo. En el audio difundido, el acusado, identificado como J. C. H., se refirió a los paceños como “collas asaltantes y ladrones que roban a los cambas”.

“Los collas de m… nos roban a nosotros los cambas. Entonces los collas que son de La Paz, nos roban, acá nos asaltan. Son delincuentes, corruptos, toditos, hijos de p…. Nosotros no somos asaltantes ni ladrones, pero los collas sí lo son”, dice parte de la grabación del denunciado.

En el audio se oye cómo una de las estudiantes cuestiona la intervención y es respondida por el docente con palabras fuertes e incluso intenta expulsarla del aula. “Andá a j… a otro lugar, a mí no me vengas con h…, se me va de aquí. Ustedes se molestan porque les digo que son masistas, centralistas. Se molestan cuando les digo que los ladrones son los collas y no los cambas”, increpa a la joven.

En contacto con ANF, el delegado de dicha casa de estudios superiores, Alejandro Áñez, confirmó el incidente. Explicó que ocurrió la semana pasada y ya se encuentra en manos de la justicia universitaria. “Estamos pidiendo que ofrezca disculpas públicas y su renuncia. Si es que no hace ninguna de las dos cosas, vamos a ir al Consejo Universitario y pedir su expulsión”, aseveró.

Mediante un comunicado, publicado ayer, la Confederación Universitaria Boliviana rechazó todo acto discriminatorio en contra del estudiantado. En el primer punto del pronunciamiento califica al suceso como “un acto de racismo discriminatorio y lleno de odio”.

“Exigimos que el señor J.C.H.V. pida disculpas públicas de inmediato”, dice el comunicado.