Discriminación al cuadrado: el drama de las Indígenas transgénero de Colombia expulsadas por sus propias comunidades

“Esa es una de las mayores preocupaciones de la Fundación. No hay un uso adecuado del preservativo y, además, las chicas están siendo explotadas sexualmente. Han aumentado los casos en los departamentos de Risaralda y Caldas; pero no tenemos cifras exactas. A eso se le añade un problema cultural en el que los indígenas no usan anticoncepción porque dicen que impiden la reproducción natural; y otro de diagnóstico, porque no tienen acceso al sistema médico”, explica Montoya. Lo mismo pasa con la comunidad Wayuu en La Guajira, que se resisten al uso de condón por la falsa creencia de que pueden desaparecer la etnia.