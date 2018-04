Selena Gomez podría ser la protagonista del nuevo sencillo de The Weeknd

Algunos han visto en la letra de la canción una declaración de intenciones por parte de su ex.

Todo parecía perfecto entre ellos, pero a veces las apariencias engañan. Y esta fue una de esas veces. Semanas antes de que anunciasen su ruptura, anunciábamos que la pareja iba a compartir un precioso apartamento en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, y que además el músico quería tener hijos con la cantante. Pero, como decíamos, días después, el cuento de hadas llegó a su fin.

De repente, ya no eran Selena Gomez y The Weeknd sino Selena Gomez y Justin Bieber, porque la celebridad le daba una nueva oportunidad a su ex, con el que había mantenido una relación durante su adolescencia, con final trágico.

Entremedias, supimos que Gomez también se había sometido a una operación de trasplante de riñón para paliar el lupus que padece desde hace años. Ella y la donante, su mejor amiga Francia Raísa, posaban juntas en el hospital después de la cirugía. Después de aquello, más fotos junto a Bieber y después, una vez más, la esperada separación entre ambos.

Por si fuese poco, ahora la publicación Page Six apunta a un posible mensaje de su ex, a través de una de sus nuevas canciones, Call Out My Name.

“Te dije que no sentía nada, amor, pero te mentí / Estuve a punto de desprenderme de un trozo de mí mismo para dártelo”, una declaración que se podría entender como una forma de decirle a Gomez que él estuvo dispuesto a donar uno de sus órganos por amor.

No podemos confirmar que The Weeknd se refiera exactamente a la operación a la que se sometió Selena, pero lo que es evidente es que la artista prefirió que la donante fuese una amiga íntima y no su pareja de entonces.

