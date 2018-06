Cinco casos de feminicidio en Cochabamba hasta la fecha; los celos son el detonante

En lo que va del año, cinco casos de feminicidio se han registrado en el departamento de Cochabamba. En la mayoría de los casos los celos son el detonante para las agresiones que posteriormente derivan en la muerte de las mujeres.

El primer caso registrado en Cochabamba ocurrió la última semana de febrero. Margarita, una mujer de 44 años, murió a consecuencia de varias heridas provocadas por un arma blanca, en Tiquipaya. Su pareja, quien la habría victimado, se suicidó tras el crimen. En este caso, cuatro menores quedaron en la orfandad.

El 6 de marzo, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Quillacollo informó sobre un nuevo caso de feminicidio seguido de suicidio. La víctima fue identificada como Flora de 48 años quien murió por impacto de bala.

El responsable sería su esposo de 42 años, tras una discusión. Después de cometer el delito, el supuesto autor del asesinato decidió suicidarse consumiendo veneno.

La tercera víctima fue Zenobia, una enfermera de 30 años, quien entre el sábado 3 y domingo 4 de marzo, fue victimada por un hombre que no conocía. Una de sus amigas la vio por última vez ese sábado, luego de salir de una fiesta acompañada de su presunto agresor.

Ese domingo, a las 16:00, en un domicilio ubicado en el kilómetro 5 de la OTB Las Delicias, se procedió al levantamiento legal de un cadáver, era el cuerpo de Zenobia. Se determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica.

El acusado fue aprehendido y actualmente tiene detención preventiva.

El 30 de abril se encontró el cadáver de una mujer de 23 años que fue identificada como Roxana Vela, en la zona de Chacacollo en Sacaba.

La mujer tenía un embarazo de aproximadamente 16 semanas y su pareja no quería que el niño nazca. El hombre, días antes de cometer el feminicidio, compró pastillas abortivas en el mercado La Cancha y se las dio a Roxana mezclándolas en café; sin embargo, esto no resultó.

Se presume que el 29 de abril ambos tuvieron una discusión, fue cuando el hombre, asfixió a Roxana Vela dentro su vehículo.

Maeva Quispe Ortiz es la quinta víctima de feminicidio en Cochabamba. Fue victimada por su pareja de 34 años, Félix Sejas Hinojosa, quien ayer confesó el crimen luego de entregarse a la Policía.

Félix estaba en la cárcel de El Abra desde 2015, en un principio acusado de intento de feminicidio porque agredió a Maeva cortándole los glúteos y las piernas. Sin embargo, después de dos años, esta persona se acogió a un proceso abreviado porque al final fue acusado por violencia doméstica.

Una vez fuera de la cárcel, Maeva lo perdonó y volvieron a vivir junto con sus pequeños hijos, quienes eran testigos de las agresiones. Pero esta vez la mujer perdió la vida en manos de su pareja y contante agresor.

ANÁLISIS

Ángela Nogales, parte del colectivo Mujeres de Fuego, aseguró que uno de los principales problemas para que continúen los casos de feminicidio es la aplicación incorrecta de la Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia.

“Muchas veces la víctima vuelve a ver al agresor bajo el argumento de la no separación de los niños de sus padres y eso es un problema fundamental (…). No se están tomando en cuenta los informes psicológicos de los agresores que salen de las cárceles a terminar el trabajo que no cumplieron”, señaló Nogales.

Finalmente, dijo que no existe una protección adecuada por parte de las autoridades a las víctimas que denuncian hechos de violencia, que potencialmente se podrían convertir en casos de feminicidio.