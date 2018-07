La mujer de Ángel Di María salió a respaldar a su marido tras la eliminación: “Sí mi amor, así de grandes los tenés”

Si mi amor, así de grandes los tenes! Metiste el pecho a todas las balas y te bancaste la mufa y respondiste con gol… COMO DEBE SER! Orgullo es lo que sentimos por vos… Con la frente en alto siempre… SIEMPRE! TE AMAMOS FUERTE! ♥️

A post shared by Jorgelina Cardoso (@jorgelinacardoso26) on Jun 30, 2018 at 1:03pm PDT