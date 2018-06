Ministra declara a favor de William Kushner, dice que él jamás fue violento cuando fueron novios

William Kushner está procesado por presunto feminicidio en un caso que se remonta a agosto de 2015, tras la muerte de su enamorada de entonces, Andrea Aramayo, en circunstancias aún discutibles, en inmediaciones de una discoteca de La Paz.

Ex pareja de William Kushner dice que él jamás fue violento cuando fueron pareja

La ministra de Planificación de Bolivia, Mariana Prado, fue citada a declarar en el caso Kushner y dejó en claro ante los medios de información que la justicia determinará la culpabilidad del acusado.

La Paz, 14 de junio (Urgentebo).- William Kushner “jamás fue violento conmigo” cuando fuimos pareja y por eso aún tenemos una buena relación de amistad, afirmó la ministra de Planificación, Mariana Prado, luego de prestar su declaración en el caso Kuscher ante la Fiscalía.

“He sido convocada en calidad de testigo porque yo tengo una relación personal con William Kushner, él ha sido mi pareja hace más de 15 años y yo he venido aquí a presentar mi testimonio de que él no es una persona violenta, que él nunca me ha maltratado y por eso hasta el día de hoy él es una persona amiga”, enfatizó.

Asimismo, Prado aseveró que fue a declarar en calidad de una ciudadana particular y no de una autoridad de Gobierno, y dejó en claro que será la justicia la instancia que determinará la culpabilidad del implicado.

Este suceso se remonta a agosto del 2015 cuando Andrea Aramayo, ex enamorada de Kushner, discutió con el mismo en la discoteca Mongos (de La Paz), tras esta riña ambos salieron del local y fue en ese momento que el hombre presuntamente invistió a la mujer con su vehículo.

Debido a ello William fue detenido por efectivos de la Policía y luego imputado por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de feminicidio. En la audiencia cautelar la justicia determinó la detención preventiva del individuo en el penal de San Pedro y posteriormente el 2016 le otorgaron las medidas sustitutivas al arresto domiciliario.

El caso Willian Kushner – Andrea Aramayo. Foto de archivo (Internet)