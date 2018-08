Batiendo récords

Álvaro Riveros Tejada

Desde que el empresario norteamericano Hugh Beaver, ejecutivo de la cervecería Guiness, obsesionado con el dilema de saber cuál era el pájaro de caza más rápido de Europa, en un paseo de cacería con amigos y sin proponérselo, dio a luz el libro de récords Guiness, que brinda las respuestas a las preguntas más disparatadas y menos pensadas, como quién es la persona más alta y/o más pequeña del mundo; quién luce las uñas más largas y otras extravagancias parecidas.

Desde entonces, el afán de batir cualquier récord que uno se haya impuesto, y poder figurar en las páginas del controvertido libro, se convirtió en un desafío que llevó a muchos al límite de la demencia, como es el caso, entre otros: del soldado más joven que asistió a una guerra, cuyo polémico título ostenta un compatriota ya fallecido; el comer cualquier cantidad de anticuchos, hasta que el alambre le salga por las orejas o ser el alpinista que logró mayores alturas; etc. etc.

Sin embargo, es justo reconocer que, en muchos de los intentos descabellados de ingresar al mundo de lo insólito, nuestros gobernantes tienen sobrado éxito y, por qué no decir, llevan una considerable ventaja frente a algunos mediocres colegas de la región, tal es el caso de Maduro, que con tanta seriedad plantea sus logros, como el haber caminado un área de 126 Kms cuadrados, y no “al cuadrado”, como supo leer en su mensaje.

Con motivo del controvertido e inagotable tema del Tipnis, por ejemplo, salió a discusión una estadística sobre la erradicación de la hoja sagrada que, sin duda alguna figurará en los anales del libro de marras, donde se afirma que el año 2006 este gobierno recibió un país con un área de cultivo de coca de 24.500 Has. Y que, con los esfuerzos de este gobierno, el área actual ha disminuido a 23.800 Has. Empero, según los partes que emite regularmente la oficina encargada, hablan de una erradicación que totalizaría las 111.000 Has. Parafraseando a nuestro Líder espiritual, No se puede entender este galimatías que, bien explicado, puede hacer parte del libro Guiness.

El pasado sábado 18, tuvo lugar una concentración multitudinaria en el coliseo Evo Morales, de Ivirgarzama (región cocalera), donde se festejaron los 4.587 días de S.E. a la cabeza de la presidencia de Bolivia, y por haber permanecido más tiempo que cualquier otro jefe de Estado en la historia del país, superando al Dr. Víctor Paz Estenssoro que en sus cuatro gobiernos quedó en segundo lugar por unos escasos días y al Gral. Hugo Banzer que quedó en tercer lugar, también por pocos días.

En nuestra modesta opinión, realizar este tipo de celebraciones, precisamente cuando Bolivia se debate entre: la alternativa de obedecer la Constitución Política del Estado que, en su artículo 168, ratificado por el referéndum del 21 de febrero de 2016, prohíbe tajantemente una reelección presidencial continuada y, meterle nomás, para que el actual jefe de Estado siga batiendo récords.