Cadecocruz: “La gestión de Noemí Villegas en la ABC fue nefasta para el sector constructor”

El Bunker

31/08/2018

El gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, Javier Arze Justiniano, en el programa El Bunker, conducido por Agustín Zambrana, calificó de nefasta la gestión de Noemí Villegas, como presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), para el sector de la construcción. “La gestión de Noemí Villegas en la ABC fue nefasta para el sector constructor”.

Asimismo, contó en El Bunker que una de la situaciones que afectó al sector, en la gestión de Villegas, fue la construcción de la carretera San José-San Ignacio que en primera instancia iba a beneficiar a las empresas bolivianas pero llegado el momento cambiaron las cosas. “Para la carretera San José-San Ignacio, que el presidente Evo Morales el 24 de septiembre del 2014 dijo que se construiría en tramos para que todas las empresas bolivianas puedan competir, el dos de octubre nos llegó un informe de ABC que decía que el ente contratante sugería que sea un solo tramo, esto nos llamó la atención”.

“Ante ello, mandamos cartas al Banco Mundial (BM), FONPLATA y CAF, la respuesta del BM fue que él estaba financiando, que no tenía injerencia para definir como se licita, que solo era un préstamo más para ellos y mandó dos personas para que hablen con el presidente de la Cadecocruz quienes nos dijeron que ellos no pueden influir en la forma de licitación”, explicó con el objetivo de demostrar que fue la ABC quien no permitió que las empresas nacionales compitan por esa licitación.

Según, Arze Villegas dejó la presidencia de ABC porque no hubo los resultados esperados durante su gestión. “Se fue porque no hubo resultados en su gestión, las carreteras que han quedado truncas, han sido de su gestión. Yo estoy muy contento de que Luis Sánchez haya vuelto a ABC, porque con él se podía trabajar y conversar”.

Un llamado de emergencia

Para el Gerente el sector está atravesando un momento de desaceleración que no le ha permitido tener un buen crecimiento económico. “Tenemos una desaceleración, un crecimiento que va por la mitad de lo que teníamos hace tres años. Para las pequeñas y medianas empresas la situación es muy incómoda, podría llevarlas al cierre a muy corto plazo”.

“En el 2016 el crecimiento el PIB de la construcción estaba en 7. 84% y en el 2017 cerramos con 4.99%, la diferencia es preocupante”.

Arze, manifestó que el sector quiere hablar con el presidente Evo Morales para explicar su situación, pero hasta la fecha no lo han conseguido a pesar de haber mandado cartas todos los meses, no han tenido una respuesta positiva. “Ojalá tuviéramos la oportunidad de hablar con el presidente, lamentablemente no se pudo. En los últimos ocho años nunca nos hemos reunido con él, hemos mandamos por lo menos cuatro cartas al mes todos los lunes para pedir audiencia y poder exponer la realidad del sector”.

“Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el vicepresidente, en 2015, pero no avanzamos en nada”, expresó.

Con respecto al pago del doble aguinaldo aseguró que no se encuentran en la capacidad para hacerlo. “Este año el sector constructor no va tener la capacidad de pagar el segundo aguinaldo, tenemos un perdonazo impositivo, planillas impagas y préstamos que nos lo impiden”.

“Esta medida para nuestro sector, para las pequeñas y medianas empresas, será el mejor motivo para volverse informales. Va haber desempleo, es muy claro”, señaló.