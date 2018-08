Cara Delevingne y Ashley Benson: las fotos que confirman el romance del verano

La modelo y la actriz de ‘Pretty Little Liars’ han sido fotografiadas en el aeropuerto de Londres en actitud más que cariñosa.

El verano, ya se sabe, es tiempo de romances. Y Cara Delevingne tiene el suyo. Lo protagoniza junto a la actriz de Pretty Little Liars, Ashley Benson, y ambas han sido fotografiadas en el aeropuerto de Heathrow. El Daily Mail ha publicado las instantáneas de la pareja besándose mientras aguardaba a subirse a un avión para un destino, por el momento desconocido, en el que la modelo y actriz podría celebrar sus recién estrenados 26 años.

Los rumores en torno a la pareja llevan meses sucediéndose, sobre todo desde que el pasado mes de mayo fueron fotografiadas cogidas de la mano paseando por las calles de Nueva York.

Ambas han trabajado juntas en Her smell, la película dirigida por Alex Ross Perry. De hecho, las dos han publicado en sus respectivas cuentas de Instagram el cartel del film en el que aparece una Elisabeth Moss ensangrentada y agarrada a un micrófono como protagonista de una dramática historia punk. Pero nada sobre ellas, salvo una instantánea de hace unos meses junto a la dj Chloé Caillet. Y, desde luego, no tan cariñosas como las han fotografiado en el aeropuerto londinense.

Cara ha cogido por encima del hombro a su chica y la ha besado. Las jóvenes se han sonreído cómplices del momento que están viviendo.

Visten muy informales y cómodas dispuestas para su viaje. De las instantáneas llaman la atención un par de detalles: las larguísimas trenzas de Delevingne que aún tiene el pelo corto después de raparse la melena al cero para su personaje en la película dirigida por Mitja Okorn Life in a Year; y la ‘C’ en el cuello de la actriz. Podría referirse a infinidad de cosas y/o personas. Por supuesto, también a Cara, lo que sería un tierno y bonito gesto que demostraría que vive un feliz verano junto a su pareja.

Pero puede que no tenga nada que ver con un romance de verano y que su imagen cariñosa no sea más que eso, que ambas no tengan ninguna relación seria y que solo sean amigas y compañeras de reparto dispuestas de relajarse tras el rodaje ahora que saben que la película ha sido seleccionada para competir en el Festival de Cine de Toronto.

Tendremos que estar atentos a lo que ocurra en sus redes sociales, allí donde Cara Delevingne y Paris Jackson solían prodigar su amor a golpe de stories.

A la hija del Rey del Pop las redes sociales le han servido también para aclarar que lo suyo con la modelo nunca fue una relación exclusiva. Lo cierto es que ambas mujeres nunca confirmaron su noviazgo como tampoco una ruptura simplemente se dejaron ver con otras personas. Si tienen una relación abierta, ¿es este un capítulo más o es la ruptura definitiva?

