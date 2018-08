Farías se ausenta del país y volverá 48 horas antes del clásico paceño

The Strongest sufrirá la ausencia de su entrenador César Farías en los días previos al clásico paceño del domingo frente al club Bolívar, el estratega venezolano viajó este miércoles a Asunción del Paraguay para participar en reuniones de Conmebol previas a las jornadas en las que evaluará junto a otros seleccionadores internacionales el Mundial pasado y que considera importante para el desarrollo del balompié nacional. La cita será en Londres, Inglaterra.

Farías emprendió viaje en esta jornada y regresará el viernes para terminar de preparar a su equipo con miras al cotejo con su tradicional rival que se disputará el domingo desde las 17.15 por la octava jornada del torneo Clausura de la División Profesional del fútbol boliviano.

“Me voy después del entrenamiento, el día viernes vuelvo, hay una invitación de hace meses de parte de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que me asignó ese trabajo para el análisis del Mundial en Inglaterra con todos los seleccionadores a nivel internacional. Dejo todo planificado y plena confianza en mis jugadores y el cuerpo técnico con alto profesionalismo”, anunció el DT en una conferencia de prensa.

El partido del fin de semana tiene ribetes de importancia para los dos clubes paceños. El Tigre marcha segundo en la tabla de posiciones con 18 unidades y la Academia quinta con 10; el encuentro podría dirimir una escalada de los celestes si logran el triunfo o que los atigrados recuperen el primer lugar si el puntero, Royal Pari (19 puntos), cae o empata en su visita a Wilstermann en Cochabamba y el conjunto de Achumani vence.

Más tarde y a minutos de embarcar el avión que lo trasladará a la capital paraguaya Farías manifestó que tiene un plan para los próximos cuatro años con la selección boliviana pero dijo que extender su ciclo al frente de la Verde no le preocupa y que se siente cómodo y feliz en The Strongest.

“Nosotros tenemos bien elaborados los planes para los próximos cuatro años si nos toca seguir en la selección y si no bueno apoyar en lo que uno pueda porque sin duda alguna para nadie es un secreto del cariño que uno le ha cogido a este país. Al hincha del Tigre le digo que se quede tranquilo porque estamos metidos, lo hemos venido demostrando con trabajo y lo estamos disfrutando muchísimo, hoy soy el director técnico del Tigre y hasta que no deje de serlo nadie me va a quitar ese privilegio y si me tocara quedarme y no asumo la selección también lo haría con mucho agrado”, enfatizó el estratega caribeño a radio éxito.

La Razón Digital / Rodolfo Aliaga / La Paz