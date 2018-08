Marisol Negrete: “Voy a amurallar el terreno”

La acreedora de una parte del terreno en Blooming, solicitó la hoja de ruta en el Comando Departamental de la Policía para tomar posesión del lugar que le corresponde ante el incumplimiento del pago de un préstamo de 300.000 dólares.

Si bien la acreedora de una parte del terreno de Blooming, Marisol Negrete, insiste en que no le interesa el espacio y que lo que quiere es su dinero, la mañana de este miércoles llegó al Comando Departamental de la Policía para que le den la hoja de ruta y así tomar posesión del terreno (parte de la sede social) que ahora le pertenece. La institución celeste le incumplió con el pago de un préstamo de 300.000 (100.000 en efectivo y dos vagonetas) y hasta el momento no se le han acercado a negociar, la deuda ascendió a 750.000.

Negrete le está haciendo seguimiento al memorial que presentó, hace tres días, en el que requiere contingencia policial para ingresar a parte de los predios de la academia. “Voy a tomar posesión y voy a amurallar el terreno. Me han indicado que ahora vale un millón y tanto, a mí no me interesa, lo que quiero es mi dinero como corresponde, con sus intereses”, afirmó la prestamista, que recibió el desapoderamiento del terreno por parte del juez Público en lo Civil Comercial, Williams Escalante.

La acreedora manifestó, una vez más, que ningún dirigente se ha acercado para llegar a un acuerdo. “Quiero que de una vez le den solución a este problema y que me den mi dinero para no perderlo”, manifestó Negrete, que dice estar apenada porque en el espacio que le corresponde se entrenan algunas categorías menores de la academia cruceña. TE PUEDE INTERESAR: Deuda de Blooming sube a más de 100% en 31 meses “Si ellos se acercan a la deuda, va por 750 (750.000) y si siguen con el tema jurídico la deuda va a ir subiendo porque los meses van pasando. Si se acercan, podemos llegar a una conciliación, pero la cosa es que nadie me busca”, expresó Negrete. El terreno que puede ser encerrado en las próximas horas tiene una extensión de 7.782 metros y medio.

Fuente: diez.bo