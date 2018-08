Tras las últimas encuestas, Mesa reitera que ni él ni Evo Morales serán candidatos el 2019

Según la última encuesta de Ipsos para RTP, el expresidente de Bolivia, Carlos de Mesa, aparece a dos puntos de Evo Morales (29%) con 27% del apoyo.

El expresidente Carlos Mesa.

Tras conocerse los resultados de la última encuesta elaborada por Ipsos para RTP, que coloca al actual presidente Evo Morales, y a Carlos Mesa, como los dos favoritos – y separados solo por 2 puntos porcentuales- de cara a las elecciones generales del próximo año, el expresidente reiteró que el actual mandatario no puede postular por efecto del referendo del 21F, y que él, por su parte tampoco ha mencionado que vaya a candidatear.

“El presidente Evo Morales no puede ser candidato a la presidencia el año 2019, por lo tanto no deberá estar en las encuestas, dado que él no puede serlo por una decisión del pueblo boliviano el 21 de febrero”, dijo.

Mesa, en entrevista con el periodista Iván Ramos para Erbol, mencionó que respeta los estudios de inclinación del voto que deben hacer los medios de comunicación, pero existe un contexto en el cual uno de los preferidos no puede ser candidato y el otro no ha decidido postular.

“En mi caso no he mencionado que vaya a ser candidato, no estoy en el tema de ser o no ser candidato, porque creo que en este momento la defensa fundamental, el tema básico es precisamente el respeto del voto del 21 de febrero”, agregó el exmandatario.

Oxígeno / La Paz