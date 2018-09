Chábeli Iglesias cumple 47 años: ¿Por qué decidió retirarse de los flashes en Miami?

La primogénita de Julio Iglesias e Isabel Preysler lleva años alejada de los focos. Su última aparición pública fue en 2015 en Madrid.

Tenía todas las papeletas para convertirse en la sucesora de la reina de corazones y desde su nacimiento fue protagonista durante años de portadas y programas de prensa rosa. Pero Chábeli Iglesias optó por una segunda vía, tal vez la más complicada siendo hija de quien es, pero seguramente la que a ella realmente le hace feliz. La que fuera protagonista de la mítica canción de Julio Iglesias ‘De niña a mujer’ cumple este 3 de septiembre los 47 años y lo hace alejada del mundanal ruido (y de los flashes) en su mansión de Miami. Pero, ¿cómo fue su vida hasta entonces y por qué tomó esa decisión hace ya algunos años?

Maria Isabel Iglesias Preysler (Chábeli -con tilde en la ‘a’ como nos aseguraba hace tiempo su hermano Julio José- para todos los mortales) venía al mundo en Cascais, Portugal. Pocas personas conocen este dato y es que según cuentan los cronistas de la época, Julio e Isabel se habían casado apenas siete meses antes de su nacimiento (el 29 de enero) y quisieron no llamar demasiado la atención sobre el hecho de haber contraído matrimonio habiendo ya engendrado a su primogénita.

DE MADRID A MIAMI POR SEGURIDAD

Ya desde niña, su carita dulce con una mezcla de rasgos Iglesias-Preysler totalmente adorable, se hizo popular gracias a sus famosísimos padres, que no dudaban en posar con ella y sus dos hermanos, Julio José y Enrique, en numerosos actos, vacaciones y portadas varias. Su bautizo, su comunión, su primer amor adolescente… toda la vida de Chábeli la vivimos a través de las páginas de las revistas. Iba a un colegio inglés, veraneaba en Marbella y cada año visitaba a sus abuelos maternos en Filipinas.

En 1985, la vida de Chábeli cambió por completo tras producirse el secuestro de su abuelo, el doctor Iglesias Puga. En ese momento, Julio decidió trasladar a sus hijos a Miami para mantenerlos a salvo de posibles atentados. Allí se criaron en una gran mansión, pero eso sí, alejados de los más fuertes vínculos familiares y arropados siempre por cuidadoras y nannys de total confianza de mamá Isabel. Vivió amores intensos con Antonio Garrigues Miranda, su gran noviazgo de adolescente, Alfonso Goyeneche, hijo de la condesa de Ruiz del Castillo, o con Pablo Hohenlohe.

UN MATRIMONIO FUGAZ CON BOFILL JR

Tras terminar sus estudios en Inglaterra, Chábeli regresó a España a cobijo de su famosa madre y aquí conoció, como en un cuento de hadas, a Ricardo Bofill Jr, hijo del conocido arquitecto y con el que se casó meses después en octubre de 1993. Su matrimonio no duraría demasiado, pero sin duda su boda fue uno de los grandes eventos del año y todos recordamos las fotos del intérprete de ‘Soy un truhán, soy un señor’ junto a Isabel años después de su divorcio.

Solo 18 meses después del gran bodorrio, Chábeli anunciaba la separación en su revista de cabecera -cómo no- alegando incompatibilidad de caracteres. “Lo que Ricardo quiere es una vida muy diferente a la que yo quiero”, dijo. “Yo soy muy casera y él es un gran bohemio”, añadía explicando que Ricardo había abandonado el domicilio en Miami tres semanas antes de la exclusiva.

DE TÓMBOLA A LA ‘DESAPARICIÓN’ MEDIÁTICA

“Chábeli es una Rocío Carrasco con pedigrí. Su historia es la misma que la de la hija de Rocío Jurado. Fue la primera invitada de Tómbola en 1997 (es famosa su espantada del plató al no sentirse cómoda durante la entrevista), el programa que dio luz verde a la prensa rosa en la televisión, quiso ser la primera influencer comercializando un VHS sobre su estilo de vida “e incluso fue la primera en protagonizar un spot con mamá”, nos explica Carlos Otero, periodista especializado en crónica social. La hermana de Tamara Falcó hasta tuvo su propio reality en Univisión en los años 90 al más puro estilo Kardashian pero sin redes sociales. Pero poco a poco, Chábeli fue desapareciendo de la vida pública y en 1999 sufría un grave accidente de tráfico en Santa Mónica junto a su pareja, James Miller, con el que rompería poco tiempo después. Dicen que se salvó de milagro puesto que el golpe fue mortal.

AMA DE CASA Y MADRE ENTREGADA

Su vida cambió de nuevo cuando en 2001 se casó con Christian Altaba. En 2002 daba a luz con apenas seis meses de gestación a su primer hijo, Christian, y poco después se mudaban a Carolina del Norte para vivir en la más estricta intimidad. En este lugar se mantuvo viviendo durante algún tiempo, llevando en secreto, incluso de su familia, su nuevo embarazo, dando a luz en 2012 a la pequeña Sofía, de la que sus primeras fotos salieron a la luz dos meses y medio después de su nacimiento, en una nueva gran exclusiva. “Su necesidad de ego y atención adolescente acabó con su entrada en la madurez. Entonces se dio cuenta que no necesitaba convertirse en una ‘friki’ para vivir a todo trapo”, añade Otero.

LA VIMOS EN ESPAÑA EN 2015

Y Chábeli ‘desapareció’ del mapa y solo regresa a España desde entonces para pequeñas ‘apariciones estelares’ junto a su madre en alguna portada navideña promocionando la conocida marca de azulejos. “Su decisión de retirarse es parecida a la de muchos treintañeros cuando encuentran la madurez dejando de acostarse a las 8 de la mañana los domingos y que prefieren levantarse media hora después para aprovechar el día y no la noche”, recalca el periodista.

“Mi madre siempre me dice que por qué no me arreglo más porque no me parezco en nada a ella en eso. A mí me encanta ir con zapatillas y odio los tacones”, reconocía hace algunos años en una de sus últimas entrevistas en televisión. La última vez que Chábeli vino a España fue en 2015 y lo hizo como imagen de una marca de joyas, y la última vez que la hemos visto en una revista fue en 2016 donde presumió de familia ideal y de casoplón de 800 metros cuadrados en Miami. Hace apenas unos meses la veíamos disfrutar junto a su familia en la boda de su hermana Ana con Fernando Verdasco. Pero poco más sabemos de ella.

“Mamá Isabel está encantada, porque quiere la felicidad de sus hijas. De la misma manera que no le corta las alas a Tamara, está muy relajada viendo que su primogénita está mucho más feliz en su vida de ama de casa que cuando era señora de Bofill”, explica Carlos Otero. Hoy es una madre entregada, apasionada de la cocina (ella misma prepara todas las comidas en su casa y ahí organiza navidades reuniendo a todos sus hermanos y a su madre) y dedica sus ratos libres a la decoración de casas de lujo, una de sus grandes aficiones. Chábeli no será la sucesora de la reina de corazones, pero ella ha conseguido reinar en una vida que nadie pensó que elegiría.

