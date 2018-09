Consejos para saber el precio justo de una propiedad

Al momento de buscar una casa o departamento para mudarnos, podemos cruzarnos en el camino con numerosas propiedades, muchas veces muy parecidas entre sí pero con precios muy diferentes. ¿Cómo saber si el costo de un inmueble se ajusta a un precio justo? ¿Cuales son las referencias a tener en cuenta? Lo indagamos en este informe.

Un lugar, un precio

Cada zona tiene su rango de precios dentro del cual se encuentra la mayoría de las propiedades del mercado en ese sector de la ciudad. Es una regla invariable, y la más sencilla de todas: enfocarnos en las propiedades con precios similares al resto, en una misma zona o barrio de nuestra preferencia, sobre todo si contamos con un presupuesto limitado, ya que no tenemos margen de especulación.

¿Y si aún no tenemos una zona seleccionada? Con más información en nuestras manos, contamos con más libertad de elección. Por eso si no tenemos clara nuestra elección, si aún estamos en proceso de investigación, lo más saludable es comparar no solo los precios de una misma zona, sino hacer lo mismo con otros sectores de la ciudad. Por ejemplo, en Santa Cruz hay propiedades similares en el mercado tanto en Equipetrol, como en Hamacas o Las Palmas.

¿Hay razones para que el precio de una propiedad esté razonablemente por encima o por debajo del promedio?

Un costo por fuera del promedio no siempre es una mala señal. Que una casa sea más cara que otras similares de la misma zona, puede deberse por ejemplo a que el propietario ha hecho reformas, un detalle que le suma valor a cualquier propiedad, además de tener la ventaja de colocarla a la par de propiedades a estrenar.

En cambio, las razones para que un inmueble esté por debajo del precio promedio se deben muchas veces a que se encuentra en una zona alejada, con pocos servicios o conectividad regular. Cuando el precio es más bajo pero la zona es buena, en general se debe a que la propiedad que necesita reformas.

La variable razonable

Los precios que más llaman la atención son aquellos que se alejan demasiado del promedio, ya sea por encima o por debajo del mismo. Sin embargo, hay otros precios que no se alejan tanto y pueden ser tan atractivos o más que aquellos que se encuentran promediando. ¿Cómo detectarlos? La regla más efectiva es tener en cuenta que un precio puede estar alrededor de un 10% por encima o por debajo del promedio, y aún así ser un costo razonable.

Cuando el precio supera este porcentaje, entonces es el momento de saber exactamente las razones que están afectando la cotización de la casa o departamento, para saber si aún así es lo que estamos buscando.

Tecnología al servicio del bolsillo

Comparar precios puede llevar demasiado tiempo y convertirse en una tarea tediosa. Por eso hoy contamos con herramientas online que pueden ser muy útiles, como el índice de precios que se encuentra en el portal inmobiliario InfoCasas. Este índice permite comparar entre miles de propiedades publicadas de manera sencilla e intuitiva, con análisis según el metraje, el tipo de operación, tipo de propiedad, cantidad de ambientes y barrio. Así, quienes buscan propiedades para comprar o alquilar pueden evaluar con más información cuál es la más conveniente y tomar una mejor decisión.