El Trio Oriental reveló que por su primer show le pagaron Bs 10 y por su primer disco Bs 12

Walter Añez, vocalista del grupo compartió sus anécdotas y proyectos. Añez aseguró que por el momento no están pensando en el retiro.



11/09/2018

El vocalista y director del Trio Oriental, Walter Añez, contó en el programa radial El Bunker, conducido por Agustín Zambrana, que por el primer show que realizaron frente a un público les pagaron Bs 10, que tuvieron que dividirlo entre los tres integrantes. “Nuestra primer paga por un show fue Bs 10, nos repartimos de a Bs 3 y sobró Bs 1”.

Asimismo, dijo que vendieron su primer disco a Bs 12, que también tuvieron que dividirlo en tres, es decir cada uno recibió Bs 4. Añez, indicó que rezó mucho para que su sueño se haga realidad y que el grupo grabe un disco.

“En La Paz, nos escucharon y nos propusieron grabar nuestro disco, yo iba a cumplir 17 años, no me cansaba de rezar para que se vuelva realidad, les pedí Bs 2.000 por la grabación del disco, pero nos dijeron que nos iban hacer el favor de grabarlo y no nos pagaron nada. Nos dieron 10 discos, nos tocó de a tres discos a cada uno, el que sobró lo vendimos a Philips quien se encargó de hacerlo sonar, lo vendimos en Bs 12, nos repartimos de a Bs 4”, relató.

Añez, dijo que llegaron a vender 70 mil discos de los que no recibieron nada de dinero, todo fue para la discográfica, pero que a pesar de ello no siente rencor, sino todo lo contrario, un gran agradecimiento. “70 mil discos se habían vendido y a nosotros no nos pagaban nada, solo me pagaron con 10 discos como derecho de grabación, la plata se quedó para Discolandia”.

“A pesar de que no recibimos nada no le guardo rencor, estoy agradecido, si me pagaron o no yo estoy feliz. Si el tema del Sombrero de Sao haya sido grabado en Argentina nosotros hayamos sido multimillonarios, pero fue en Bolivia”.

Añez manifestó que el éxito que alcanzaron fue inimaginable, pero que para grabar su primer disco tuvieron que hacer malabares y recurrir a la imaginación. “En nuestra primera entrevista nos preguntaron cómo se grabó el disco porque en aquella época no contábamos con un estudio. Para grabar el disco usamos un palo de escoba en el que amarramos con mi pañuelo el micrófono, el muchacho de la limpieza era el que lo agarraba porque no había pedestal, éramos los tres solitos, así grabamos”.

Según el vocalista el Trio Oriental aún no piensa en el retiro. “Por el momento no hay retiro del Trio Oriental, yo dije cumplimos los 50 años de vida artística y ahí me voy a salir, voy a separarme, al Trio Oriental lo meto en un sobre y lo guardo, pero ahora nos han salido mucho contratos, no podemos irnos todavía”.

A pesar de los años el grupo no pierde vigencia ni seguidores y tiene la agenda llena para los próximos dos años. “Tenemos presentaciones pendientes en EE.UU, Japón y Europa”.

Con una sonrisa en la cara y emoción en los ojos Añez aseguró que lleva la música en la sangre y que agradece a Dios por su trabajo. “La música la tengo en la sangre, para mí no es trabajo, estoy haciendo lo que me gusta, es lo más lindo que tengo, lo más hermoso que Dios me ha dado”, finalizó.

Un poco de historia

El Trio Oriental se formó un 14 de enero de 1966 en la ciudad de San Borja- Beni con el tema sombrero de Sao. Lleva 53 años de vida artística y 98 discos grabados.