¿La salud, un comercio? Médicos cobran hasta Bs 780 por una sola consulta y el Gobierno no controla

El “arancel de honorarios médicos” de galenos de La Paz alcanza hasta Bs 780 por una sola consulta. Pacientes dicen que los costos son elevados; ni el Ministerio de Salud ni el Servicio Departamental de Salud (Sedes) logran regular las tarifas.

Mariana Calle cuenta a La Razón que un médico especialista cuyas iniciales son N. C. le cobró Bs 400 por cada cita médica; en total fueron cuatro. “Es un horror de tarifa, que pensé que valdría la pena, pero no fue así”, dice. La mujer visitó al traumatólogo por problemas en la rodilla, pero aquél no solucionó su afección y ella tuvo que visitar a otro especialista. “N. C. no es bueno, es pésimo. Él me deformó la rodilla. Es más mercantilista que doctor, me cobró horrores y no se preocupó por atenderme bien”, se lamenta.

De la misma forma, Clidia Cadena afirma que los honorarios médicos de los especialistas privados son “abismales”. “Mi madre estaba mal de los ojos, tenía cataratas, pero la trataron muy mal. Encima, el cobro de las consultas era de 350 bolivianos. Luego la tuvimos que llevar a Argentina, donde la atención es gratuita. Da rabia que aquí solo busquen dinero”, comenta.

Espere…

Las dos pacientes critican los montos de las consultas y de otras intervenciones médicas. A la fecha, los aranceles vigentes fueron actualizados por el Colegio Médico de La Paz en 2016, de manera unilateral, sin la regulación del Ministerio de Salud ni del Sedes.

El artículo 6 de la Ley 3131, de Ejercicio Profesional Médico, señala que “el Ministerio de Salud es responsable de la supervisión y control del ejercicio médico en coordinación con el Colegio Médico de Bolivia”.

No obstante, el arancel del Colegio Médico de La Paz fue aprobado por el Voto Resolutivo 01/2016. Éste permite un cobro de hasta Bs 300 por una consulta general, Bs 600 por consulta de especialista y Bs 780 por una subespecialidad. (Ver infografía). Los costos mínimos son de Bs 100, Bs 200 y Bs 260, respectivamente.

La Razón / Luis Flores / La Paz