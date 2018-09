Mosquera, destaca convocatoria de Céspedes

El entrenador del líder del torneo Clausura ponderó el llamado del lateral Harry Céspedes a la selección boliviana. El defensor integra la lista de 25 futbolistas que convocó César Farías.DIEZ

En Royal Pari hay satisfacción por la convocatoria a la selección nacional del lateral cruceño Harry Céspedes. Uno de ellos es el entrenador del equipo, el peruano Roberto Mosquera, quien ayer destacó el llamado a la Verde de un joven jugador que dirige en su equipo.

“Estamos para trabajar y nutrir a la selección. Sin duda que convoquen a Harry nos da alegría porque ahora es el representante de Royal Pari en la selección”, dijo el estratega, quien agregó que esto es un paso para el club, que es un modelo a seguir porque está demostrando buena organización y, sobre todo, profesionalización.

Sostiene que es el paso a seguir en el fútbol boliviano, tomando en cuenta la buena materia prima que tiene. “Hay que buscar la profesionalidad para ser competitivos. Escucho que no se va al Mundial desde 1994, pero hay detalles que postergan ese sueño, como el hecho de no tener buenas canchas para jugar. Lo sufrimos con el estadio de Montero, de Sacaba y el mismo Tahuichi, que después de un párate por el Mundial de Rusia no estuvo en buenas condiciones”, acotó el DT en la conferencia de prensa que realizó el club para presentar el convenio con la empresa Euroamérica-Sport Marketing.

Mañana ante Guabirá

El plantel de Royal Pari se enfrentará este sábado a partir de las 17:15 a Guabirá por la novena fecha del Clausura. Se jugará en el estadio Tahuichi. La novedad es que Richard Peñaranda o Ronaldo Martínez reemplazará al expulsado Marcos Barrios en defensa.

Es un hecho que el volante Mauro Milano estará en el partido ante los norteños. Se recupera de una fatiga muscular.

Fuente: diez.bo