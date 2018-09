Real Madrid confirmó: No hubo muchas ofertas por Cristiano Ronaldo

FOX Sports Digital

Por primera vez, Florentino Pérez tocó la salida de Cristiano Ronaldo durante un asamblea de socios del club, y en ella, el presidente de la entidad blanca reveló más detalles de lo que fue la salida del que era en los últimos años, su emblema futbolístico.

Durante esta reunión, Pérez no tuvo reparo en confirmar que al club no llegó ninguna oferta que sobrepasara los 100 millones de euros, que sí puso en la mesa la Juventus para llevarse a su ex estrella.

“Al Madrid nadie le daba más de 100 millones. Él se quería ir por temas personales y por lo más que se ha ido ha sido por esa cantidad, no hemos tenido muchas más ofertas” son las frases que recoió el diario español “OK Diario” sobre esta reunión de Florentino Pérez con socios merengues.

“Las cláusulas que el Madrid pone a sus jugadores no son para que las paguen. Son disuasorias”

Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento para un jugador al que considera “el mejor” después de otro legendario: Alfredo di Stefano.

“A Cristiano Ronaldo solo nos queda agradecerle lo que ha hecho. Es el mejor tras Di Stefano. Esta siempre será su casa”.

