7 tips para el cuidado del hogar

A veces, si no prestamos demasiada atención a ciertos aspectos básicos de la casa, las cosas de repente ya no funcionan como antes. Si hoy dejamos pasar una pequeña gotera, tal vez mañana suframos un baño inundado. Estos malos ratos son muy sencillos de evitar, por eso hoy te traemos algunos consejos para que cuides tu tiempo, tu bolsillo y, sobre todo, tu hogar.

Bajo techo

La parte más expuesta a los efectos de la lluvia, el sol y el viento es a la vez la que más nos protege, por eso debemos prestarle especial atención al techo. Si tenemos tejado, es esencial chequear si hay tejas dañadas para cambiarlas o reparar en caso de rajaduras. Las zonas del tejado cercanas a chimeneas o ventilaciones deben ser revisadas una vez por año. Por último, para evitar un costo elevado de reparación, es imprescindible limpiar las canaletas debido a que pueden filtrar humedad.

Tuberías limpias

La regla número uno es no verter aceites o grasas en el desagüe para que las tuberías no se tapen. Los olores desagradables se evitan limpiando la grasera de la cocina mensualmente, favoreciendo además el paso fluido del agua. En el caso de la ducha o la bañera, limpiar semanalmente el jabón y el cabello permite que no se atasque el desagüe.

Calentadores de agua

Ducharnos sin agua caliente puede ser algo muy incómodo. Para que la resistencia funcione bien un buen tiempo, los termotanques necesitan de un cuidado especial, por lo tanto es necesario limpiar el interior del calefón y drenar el agua del calentador una vez por año. Eso sí, siempre desconectando la luz en caso de calentadores de agua eléctricos o ajustando el piloto del termostato en los de gas.

Acondicionar el aire acondicionado

La reparación de los equipos de aire acondicionado es muy costosa, por lo que lo más inteligente siempre es que reciban un mantenimiento periódico. El moho acumulado estropea los aparatos, e incluso puede ser nocivo para quieren respiran ese aire. El tubo de condensación, al igual que la pantalla por la que sale el aire, debe estar limpio y controlado, de esta manera reducimos el consumo eléctrico al contar con un buen funcionamiento.

Refri óptimo

El refrigerador puede usar hasta el 15% de la energía total de tu casa, así que lo mejor es tenerlo funcionando lo más eficientemente posible. A lo largo del tiempo, las bobinas se ensucian y el refrigerador se “esfuerza” más. Limpiar las bobinas cada seis meses o cada un año puede ayudarte a ahorrar más de lo que crees y no es una tarea difícil.

Aberturas

Es necesario revisar anualmente el sellado de las ventanas y cubrir cualquier intersticio por el que pueda entrar humedad o frío. No es suficiente con limpiar diariamente las aberturas para mantenerlas en buenas condiciones. Incluso las mallas que nos protegen de los insectos también debemos chequearlas y cambiarlas si es necesario.

Pintura perfecta

La pintura provee más que solo color, también demora el proceso de deterioro de las superficies, por eso es recomendable renovar la pintura cada dos o tres años. Lo importante es que sea pintura de buena calidad para que no se desgaste y, en caso de lugares húmedos como el baño o la cocina, es ideal que sean pinturas especiales para evitar la aparición de moho o humedades. Sabemos que pintar toda la casa o tu departamento de una vez puede ser muy costoso, por eso te recomendamos tener un plan para pintar cuarto por cuarto. Además, podés guardar lo que sobra de pintura para retocar más adelante algún detalle.

Si sigues estos consejos, seguro no tendrás problemas y vivirás en un ambiente sano y en buenas condiciones.