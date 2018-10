Enrique Iglesias quiere casarse con Anna Kournikova

Tras 17 años juntos y ser padres de mellizos, el cantante y la tenista tienen planes de boda

Anna Kournikova y Enrique Iglesias, en Miami (Florida), en 2010. GETTY IMAGES

No es ningún secreto que el nacimiento de sus mellizos ha generado un gran cambio en la vida de Enrique Iglesias. Como ha contado el cantante en el programa de televisión británica Lorraine, la llegada de Nicholas y Lucy lo han vuelto más “responsable”. “Me siento increíble. Ser padre es uno de los mejores sentimientos del mundo. ¿Cómo me ha cambiado la vida? Ahora conduzco más despacio. Pienso más veces sobre las cosas estúpidas que estoy a punto de hacer antes de hacerlas”, admite en la entrevista publicada este lunes.

Pero parece que los niños de 10 meses no solo han traído cambios en su rutina diaria, sino también en su deseo por contraer matrimonio con Anna Kournikova. “No, no estamos casados, pero cuando llevas tantos años con la misma persona, como es mi caso, llegas a una dinámica, que es como la de estar casado. Yo tengo bebés, hemos estado juntos durante 17 años, así que cuál es la diferencia. Honestamente, creo en el matrimonio. Me gustaría casarme en un futuro”, ha agregado el intérprete de Héroe, quien nunca antes había mostrado un interés especial en pasar por el altar.

El cantante de 43 años y la extenista de 37, se conocieron hace casi dos décadas en el vídeo musical de Escape, uno de los sencillos del álbum del mismo nombre lanzado en 2001. Los pequeños Nicholas y Lucy nacieron a mediados de diciembre de 2017, tras un embarazo que Anna Kournikova logró llevar en secreto.

Ver esta publicación en Instagram Game day!! ⚽️⚽️⚽️ Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el 24 Abr, 2018 a las 2:24 PDT

En una entrevista con el diario británico The Sun, a principios de octubre, Iglesias contó que desde que nacieron los niños la pareja vive uno de sus mejores momentos. “Probablemente estamos teniendo más sexo que nunca. El sexo no ha bajado”, ha revelado sin tapujos. Además, el tercer hijo de Julio Iglesias, ha querido contar lo gran madre que es Kournikova. “Como cualquier otra pareja, pasas por tus momentos altos y tus momentos bajos, y no siempre es perfecto. Pero es perfecto de un modo: es increíble verla ser tan buena madre. Es increíble ver a una madre hacer lo que hace, cuando el instinto de una madre aparece”.

Iglesias y Kournikova, han pasado de un blindaje total respecto a su vida privada, a publicar fotografías en las redes sociales de su nueva familia. Ya a mediados de junio, el cantante afirmaba sobre la paternidad, que “lo primero y más importante” para él “es ser un buen padre”. “Mi intención es educarles adecuadamente. Siempre que sean buenos niños, estén sanos y disfruten la vida…”, dijo en otra entrevista a la emisora KTUphoriaen.

Fuente: www.elpais.com