¿Qué se vayan todos?

Carlos federico Valverde Bravo



El relato político del MAS trae consigo la idea de que “al frente de ellos” no hay nada; que todos son “viejos” y sin nada que ofrecer; que no hubo renovación y que no hay posibilidad de lograrla. Los que miran la política lo repiten; el relato cumplió su objetivo.

Repasemos la historia: la Revolución del 52 llegó de la renovación política tras de la derrota del Chaco; ese partido fue derrocado el 64, hubo un gobierno democrático: Barrientos, que murió en el cargo. Después, Siles Salinas fue derrocado por Ovando, este por Torrez, este por Bánzer, después estuvo Pereda, luego Padilla y se entregó el poder al Congreso (interinatos de Guevara y Gueiler). Luego nomás, García Meza, Torrelio y Vildoso. Pasaron 10 años de dictadura y en el retorno democrático los políticos, en su gran mayoría fueron los que aparecieron el 52 y se mostraron hasta el 1969, es decir, Siles Zuazo, Paz Estenssoro, Guevara Arze, Di Natale, los Sandoval Morón, etc., ¿novedades? Quiroga Santa Cruz, Valverde Barbery (del congreso del 66) y el naciente mirismo que se destacaría luego, en la posterior elección, pero estamos hablando de los mismos protagonistas de 26 años políticos, si consideramos el 52 y no de la actividad previa de sus líderes (el partido es del 42).

Los 23 años anteriores a los últimos casi 13 dejaron liderazgos; a recordar: G Sánchez de Lozada, JC Durán, C Palenque, Tuto Quiroga, S Doria Medina, H Vaca Diez, Leopoldo Fernández, Manfred Reyes Villa, VH Cárdenas, E Morales (con 30 años de vida pública, desde lo sindical), S Ramírez, A García L, R. Costas, M. Cossío y otros intermedios o locales, de manera que, guste o no, la democracia activa generó cambios de liderazgos.

Hoy, tras de 13 años del Gobierno, se argumenta que no hay renovación y, aquello es parcialmente cierto porque no se toma en cuenta que el país está gobernado por un proyecto hegemónico, que capturó las instancias democráticas formales desde su llegada al Poder; hizo lo que quiso con la Asamblea Constituyente, convocó, -presión al parlamento mediante- al Revocatorio para re-elegir a Morales y dar por iniciado un ciclo plurinacional, que mantuvo en vilo al país tras de los sucesos generados por ellos mismos, como los de Porvenir en Pando y el mal llamado Caso Terrorismo e hizo ver a la política “de los otros” como una mala cosa; Morales desincentivó, por el discurso o por la acción persecutoria, en varios frentes o escenarios el interés de las nuevas generaciones en política.

La gente se corrió de la política por la autocracia que gobierna el país, por la poca democracia formal; porque no hay división de poderes, hay abusos y corrupción como pocas veces en el país. Los detractores de los “viejos que no dan campo” hablan de casi dictadura o de dictadura en serio (yo creo que hay tentación totalitaria pero se mantendrá, por estrategia, una cara democrática, salvo que el poder considere que está en peligro) y no se dan cuenta del contexto en el que se vive; no se dan cuenta de que es la democracia plena la que genera nuevos actores políticos, nuevas ideas, nuevos partidos; en democracia real, la gente, en vez de esconderse, de huir o mirar para atrás, piensa en ideas, proyectos, es libre de hacerlo; hasta hoy no se pudo.

Ahora hay otro escenario generado por las Plataformas al amparo y en resguardo del 21F, las calles se mueven y todos, los del Poder y los otros, “los del frente”, decidieron cerrar filas y electoralizar el país, sólo para sacarse de encima, del costado o de la fila de adelante, a quienes defienden el referéndum que le dijo a Morales que NO puede ser candidato de nuevo, así de sencillo y de fácil de entender: si hay democracia o hastío y una idea aglutinadora, la gente participa

Pensálo: … los jóvenes de 30 años hoy, tenían 15 cuando “esa forma de democracia”, múltiple, participativa (con defectos) le dio paso al engendro plurinacional con el apodo de democracia; ¿quién quiso hacer política antes del 21F?

Creo que pensarlo ayuda a entender por qué estamos como estamos…

