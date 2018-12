Al menos cinco sectores piden la renuncia o cambio de ministros

Dos sectores apuntan a los ministros vinculados a las decisiones sobre el pago del segundo aguinaldo en Bolivia.

Una de las reuniones de gabinete en la Casa Grande del Pueblo: Foto: Comunicación.

La Paz, 28 de diciembre (ANF).- La Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH), la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), el Sindicato Médico y Ramas Afines de Potosí y la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) pidieron la renuncia, cambio y evaluación de los ministros que son parte del gabinete del presidente Evo Morales.

La COB solicitó la renuncia de los ministros de Economía, Mario Guillén; de Planificación, Mariana Prado; y de Trabajo, Héctor Hinojoza, producto del conflicto por la modalidad de pago del segundo aguinaldo.

El máximo dirigente de la Conamype, Humberto Baldiviezo, también se pronunció en la misma línea y dijo que estos tres ministros deberían renunciar o ser removidos de su cargo. “Todo es una trampa, por moral ya deberían renunciar”, sostuvo.

Acusó a los ministros de “engañar” al presidente Evo Morales sobre el crecimiento económico y manifestó que la crisis para su sector se agrava por el doble aguinaldo, más aún porque el Gobierno no ha asumido una política de lucha contra el contrabando.

Por su parte, Román Barrón, dirigente de la FUTPOCH, afirmó que “tenemos ministros que no respondieron” de manera adecuada a las demandas de las organizaciones, es el caso de los ministros de Trabajo y de Educación, Roberto Aguilar.

Comentó que su sector realizó una serie de notas para coordinar con estos despachos, pero que nunca fueron respondidas. Señaló a los técnicos de los ministerios como corresponsables de los problemas que existen.

Asimismo, el Sindicato Médico y Ramas Afines de Potosí evaluó de manera negativa la labor del ministro del área, Rodolfo Rocabado.

“El Ministro de Salud se ha caracterizado por tener a gente que no conoce el sistema de salud. No sé si es salubrista, epidemiólogo o un paracaidista; no conoce el perfil epidemiológico de Bolivia, no conoce de qué mueren los bolivianos”, cuestionó el dirigente Teófilo Blas.

El presidente Morales suele realizar cambios el 22 de enero, Día del Estado Plurinacional. A principios de este año, la Coordinadora Nacional para el Cambio realizó sugerencias para cambiar a las autoridades, aunque no existieron remociones en el nivel de evaluación de las organizaciones.

El dirigente de la CUB, Max Mendoza, agregó que no se pueden plantear cambios sin que existan argumentos válidos, aunque a título personal declaró que existen varios ministros que debieran ser removidos, aunque prefirió no adelantar nombres.

“Yo ya he pedido a la Conalcam una reunión de evaluación, tengo varios nombres, pero no quiero sacarlo, porque se deben decir las razones. A principios de enero se podría realizar la evaluación”, sostuvo.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, es una atribución privativa del presidente Morales la decisión de cambiar o no a sus ministros.