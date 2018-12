Alcohol y psicopatía desencadenante de feminicidios

Experto boliviano en Criminalística.





EL CONSUMO DE ALCOHOL EN EXCESO EL PRINCIPAL DETONANTE PARA LA RECURRENCIA DE FEMINICIDIOS.

El experto en criminalística Emilio Vizcarra Pinto, estableció que la infidelidad, el consumo bebidas alcohólicas en exceso y la psicopatía son los factores desencadenantes de crímenes tipificados como feminicidios.

“Si bien esa violencia no se justifica, en criminología una de las causas fundamentales en la comisión de un delito de homicidio o causar lesiones graves y leves en una de las dos parejas es precisamente la infidelidad”, remarcó Vizcarra.

La conducta psicopática explosiva o desalmada, se refiere a un trastorno de la personalidad criminal que determinará el tipo de conducta de quien comete el delito de feminicidio, “el psicópata explosivo es quien actúa en ese momento y mata” explicó.

De acuerdo con el experto, a la fecha en el país no se realizaron análisis acerca de los casos fatales desencadenados por asuntos pasionales. “Se está buscando crear una clínica criminológica para analizar este tipo de violencia intrafamiliar que concluyen en homicidio (cuando no existe una planificación de la muerte de la persona) o feminicidio que está en torno a la personalidad criminal, que si bien no todos matan otros causan lesiones graves y leves”, añadió.

Para Vizcarra la Ley 348, “Integral para Garantizar las Mujeres una Vida libre de Violencia” es una norma que permite reducir el índice de violencia familiar, pero nuevamente la cadena de hechos para la comisión del delito son el consumo de alcohol en exceso, infidelidad y distorsiones de la personalidad, explicó haciendo referencia a las declaraciones del ex Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

En cuanto a las bebidas alcohólicas, el experto propone limitar el expendio de bebidas alcohólicas, como se aplica en otros países medida que ha permitido controlar y reducir el fenómeno de la violencia intrafamiliar.

Con relación al registro de feminicidios en el área rural del país, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la Policía Boliviana, coronel Marco Antonio Morales, afirmó que este factor forma parte de la cifra negra de este fenómeno, su naturalización por parte de las mujeres como rasgo cultural y la falta de conocimiento sobre sus derechos son factores que las estrategias nacionales no logran superar.

Los esfuerzos nacionales en la lucha contra la violencia no están dando los resultados esperados en ese sector de la población boliviana, los registros a nivel nacional dan cuenta de 81 feminicidios de enero (2018) a la fecha, la tendencia comportamental nacional muestra preocupante aumento de 9 casos por año.

El Diario / La Paz

