Apple permitirá a los usuarios de la App Store regalar compras in-app

Comenzamos el día con un cambio importante en la tienda de aplicaciones de Apple. Hasta el momento, los usuarios de la App Store no podían regalar compras in-app a otros usuarios (aunque sí que era posible regalar aplicaciones completas). Tal y como se hacen eco desde MacRumors, todo parece indicar que Apple acaba de modificar las normas de la App Store, permitiendo que los usuarios puedan regalar contenido in-app a otras personas.

Es importante tener en cuenta que la función de la que hablamos no está disponible actualmente, ya que la compañía acaba de modificar las normas de la App Store. Aun así, no sería de extrañar que a lo largo de las próximas semanas los desarrolladores comenzasen a actualizar sus aplicaciones para incorporar esta funcionalidad. En concreto, los usuarios podrán regalar desde suscripciones recurrentes hasta mejoras de la app, no habiendo límites en este aspecto.

Llegados a este punto no podemos negar que se trata de un cambio con mucho sentido, sobre todo si tenemos en cuenta que cada vez son más las aplicaciones que apuestan por un modelo freemium basado en las suscripciones y otro tipo de compras in-app.

Por el momento se desconoce cuál será el funcionamiento de la nueva función. Por ejemplo, no sabemos si la persona que hace el regalo tendrá que tener la aplicación instalada o podrá enviar el regalo desde la propia App Store. Imaginamos que Apple estará a punto de enviar información adicional que aclare estas preguntas, por lo que permaneceremos atentos a cualquier novedad.

