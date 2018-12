Blooming: llegarán cuatro extranjeros y dos nacionales

Los seis refuerzos de la academia deben confirmarse hasta antes del inicio de la pretemporada, que será el 3 de enero. El paraguayo Óscar Velázquez es el único seguro

Juan Carlos Montaño

Blooming ya tiene confirmada la llegada de seis refuerzos con miras a la temporada que se viene, de los cuales cuatro son extranjeros y dos, nacionales. De todos ellos, el único nombre plenamente confirmado es el del zaguero central Óscar Velázquez; el paraguayo estará llegando el mismo día del inicio de la pretemporada, el 3 de enero.

Según Fernando Cuéllar, gerente administrativo del club, ya está definido quiénes llegan, pero no darán los nombres hasta que no pisen suelo cruceño para firmar sus contratos. De los foráneos, uno será volante ofensivo, el otro delantero por fuera y el restante es un centrodelantero.

En total, la academia cubrirá cinco cupos de extranjeros de los seis que se permite habilitar en la División Profesional. El único que se quedó de la anterior temporada es Cristian Latorre, que renovó su contrato. El volante de marca fue uno de los más regulares en el equipo de Erwin Sánchez y, por ello, el club decidió asegurarlo por dos más.

Los extranjeros que terminaron abandonando el club son los defensores centrales Pablo de Miranda y Mauro Zanotti; y los atacantes César Pereyra, Hugo Bargas y Gustavo Britos (goleador de la academia en el Clausura con 11 tantos). Todos ellos de nacionalidad argentina.

De los cinco, el único que fue habilitado, pero no debutó, fue Zanotti. El defensor fue el último en llegar, aunque luego su rendimiento no convenció al entrenador ‘Platiní’ Sánchez, que no le dio minutos, y sí depositó su confianza en el juvenil marcador central Leonardo Urapuca.

El par de jugadores nacionales que llegarán serán dados a conocer en los próximos días, aunque son pocos los que están libres en el mercado local. Además, los que hay han elevado sus pretensiones económicas

El único sector que no está cambiando en nada Blooming es el medio campo. Allí seguirán, porque según el club tienen contratos largos, José Vargas, Paúl Arano, Junior Sánchez y el experimentado Joselito Vaca, que firmó hasta finales de 2019, pero que acabó el Clausura haciendo banca. La idea de Platiní es que se queden todos ellos. A este grupo se suma Latorre, que completa un medio campo inamovible.

Fuente: diez.bo