Clubes reciben mejores ingresos en los torneos

El principal objetivo al que apunta cada club profesional es conformar un plantel de categoría que pueda alcanzar una clasificación a un torneo internacional. La intención se divide en dos: el primero es por el premio económico que recibe de la Conmebol, mientras que el segundo se centra en la posibilidad de tener buenas recaudaciones por los rivales que enfrentarán en los partidos.

Esta situación deja la posibilidad de recaudar más ingresos económicos si es que los rivales están entre los más populares y, por ende, son “taquilleros”.

Asimismo, durante el sorteo de las copas internacionales, Libertadores y Sudamericana, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que los premios económicos tuvieron una mejora considerable respecto a lo que se entregó en la edición de 2018. Esta determinación incrementó los montos que habían sido modificados un año antes.

El anuncio reveló que los premios para la edición del próximo año prácticamente se duplicaron en todas las fases.

Entre lo más llamativo, por ejemplo, el equipo que se consagre como campeón del torneo internacional recibirá 12 millones de dólares. Este año, River Plate recibió 6 millones de dólares.

En las fases preliminares, el incremento es menor así como en la fase de grupos, pero por ejemplo en esta instancia, los equipos campeones de las federaciones miembro recibirán 400 mil dólares más que en 2018.

En el caso de los bolivianos San José y Wilstermann. Como campeones de ambos torneos, serán los beneficiados con este incremento, que implica que cada uno recibirá 3 millones de dólares por los tres partidos que jugará en condición de local, es decir, un millón de dólares por cada encuentro disputado.

A esta situación se puede sumar las recaudaciones que pueden lograr los clubes, dependiendo de los rivales que llegarán a sus reductos.

Los bolivianos

Tras el sorteo de ambas copas, se conocieron a los rivales para los campeones y para los clubes que accedieron a los premios internacionales.

En el caso de Wilstermann, recibirá a uno de los equipos más populares de Sudamérica: Boca Juniors.

Emparejado en el grupo G de la Copa Libertadores, el Rojo rivalizará también con el vigente campeón de la Copa Sudamericana, Atlético Paranaense, que se consagró hace un par de semanas.

Asimismo, el colombiano Deportes Tolima completa una de las series que figura entre las más atractivas en la edición 2019 del torneo.

Con fecha definida, Wilster recibirá el 5 de marzo a Boca en el estadio Félix Capriles.

Recaudaciones

Los montos por premios están definidos, a los mismos hay que agregar las recaudaciones que se darán en el estadio cochabambino.

En 2017, cuando Wilstermann recibió a River Plate, dispuso la venta de 27 mil entradas lo que dejó cerca de 4 millones de bolivianos como recaudación.

El aforo del escenario valluno hace un año era menor al que tiene actualmente, por lo que en caso de que la dirigencia aviadora disponga la venta de más entradas, la recaudación será mayor.

La capacidad actual que tiene el Félix Capriles es para 32.303 espectadores.

El pasado viernes, la dirigencia del club cochabambino presentó los precios de los abonos para la Copa Libertadores, lo que deja entrever que se tendrá un incremento en el precio de las entradas para los encuentros válidos por el torneo internacional.

Con Boca Juniors, Atlético Paranaense y Deportes Tolima, el Rojo valluno podrá recaudar más que en la edición de 2017.

No se debe dejar de lado la posibilidad de que los vallunos avancen a una siguiente fase en la competición. En caso de que Wilstermann avance a los octavos de final, recibirá 1.050.000 dólares. Los premios por jugar la Copa podría llegar a los 4.050.000 dólares.

Asimismo, en este sentido hay que tomar en cuenta los auspiciadores que aportarán a Wilstermann por tener su marca empresarial en la camiseta del representante boliviano.

Los beneficios por jugar un torneo internacional son varios, entre los que no sólo se contempla el premio económico que llega de la Conmebol, sino también otros ingresos que tienen los clubes profesionales con participación internacional.

The Strongest, que se aseguró el cupo como Bolivia 3, disputará la segunda fase del torneo y recibirá 500 mil dólares como premio. El cuadro atigrado enfrentará a Libertad de Paraguay.

Mientras que el cupo de Bolivia 4, que es ocupado por Bolívar, jugará la primera fase y embolsará 350 mil dólares. La Academia paceña jugará contra Defensor Sporting de Uruguay.

Copa Sudamericana

Cuatro planteles bolivianos son los representantes nacionales en la Copa Sudamericana.

Por el formato de juego que tiene este torneo, Royal Pari, Oriente Petrolero, Nacional Potosí y Guabirá enfrentarán un partido en la primera fase.

En este torneo, el incremento es de 50 mil dólares a la primera fase, en relación a la edición 2018.

Los incrementos en las siguientes fases son graduales y, finalmente, destaca el premio para el campeón, mismo que casi duplica al que se entregó en 2018 y que alcanzó a 2.500.000 dólares.

En el caso de los equipos bolivianos, las recaudaciones y los patrocinadores que consigan formarán parte de los ingresos que también tendrán durante el periodo de competición internacional.

Los ocho bolivianos tienen definida la fecha para iniciar en los torneos, por lo que sólo se espera que el ansiado día llegue para disfrutar del espectáculo.

WILSTERMANN INICIA LA VENTA DE ABONOS EN UNA SEMANA

La dirigencia de Wilstermann anunció el viernes que dispondrá la venta de abonos desde el lunes 7 de enero en las agencias del Banco Bisa.

Para quienes están a la expectativa de la venta de abonos para la Copa Libertadores 2019, la venta comenzará a partir de las 9:00.

De acuerdo al comunicado de prensa del club, los precios serán los siguientes: preferencia, 700 bolivianos; general, 500, y curvas, 350.

El procedimiento de venta es similar al que se aplicó para el lance disputado en 2017 ante River Plate, por los cuartos de final del certamen continental.

El cuadro aviador jugará en el grupo G de la Copa Libertadores 2019 ante rivales de gran trayectoria internacional, como es el caso de Boca Juniors, Atlético Paranense y Deportes Tolima.

PREMIOS

Copa Libertadores

Fase 1: $us 350.000

Fase 2: $us 500.000

Fase 3: $us 550.000

Fase de grupos por partido: $us 1.000.000

Octavos de final: $us 1.050.000

Cuartos de final: $us 1.200.000

Semifinal: $us 1.750.000

Subcampeón: $us 6.000.000

Campeón: $us 12.000.000

Copa Sudamericana

Primera fase: $us 300.000

Segunda fase: $us 375.000

Octavos de final: $us 500.000

Cuartos de final: $us 600.000

Semifinal: $us 800.000

Subcampeón: $us 2.000.000

Campeón: $us 4.000.000

Recopa Sudamericana

Subcampeón: $us 750.000

Campeón: $us 1.500.000