Comerciantes volverán a las calles, Alcaldía cruceña advierte con revertir puestos

Los comerciantes advirtieron que desde mañana volverán a asentarse en la avenida Grigotá entre primer y segundo anillo, tal como lo hicieron el anterior fin de semana. Ante esta situación, las autoridades de la alcaldía cruceña solicitaron apoyo a la Policía y al Ejército para los operativos.

Persiste la pugna. El ejecutivo de la Federación de Comerciantes Unidos, Jaime Flores aseguró que debido a que no hay ventas en los nuevos mercados los vendedores se “vieron obligados” a salir a las calles a vender nuevamente. Aseguró que entre los se asentaron en espacio público hay de distintas asociaciones. “Creo que el sector gremial se está uniendo. El fin de semana había gente de (Róger) Labardens, de (Jesús) Cahuana en la Grigotá. No vamos a mentir. No son de otros departamentos son gremiales que radican en Santa Cruz, son los que están sufriendo el traslado que no fue muy bien planificado”, sostuvo.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Erland Camacho, informó que el plan para evitar la toma de espacios públicos se iniciará a las cero horas de hoy y consiste en la reversión de los puestos que se encuentren cerrados en los nuevos mercados. Para este trabajo serán habilitados 100 notarios de fe pública y más de 500 funcionarios que inspeccionarán puesto por puesto.

Fuente: ATB, El Día