Confederación de Médicos anuncia movilizaciones en defensa del SUS

La Confederación de Médicos de Bolivia, organización creada por el Gobierno para debilitar al Colegio Médico de Bolivia, anunció este miércoles movilizaciones a favor del Seguro Universal de Salud y su puesta en marcha.

“Nosotros nos convertimos en garantes del sistema único y exigimos al Ministerio de Salud que cumpla con su compromiso de poner en vigencia el SUS desde el 2 de enero o nos movilizaremos a nivel nacional”, dijo Jeison Auza Pinto, presidente de la Confederación.

El dirigente aseguró que existen las condiciones en el país para aplicar el SUS y que el Gobierno trabajó mucho estos 13 años para mejorar el sistema de salud.

Aseguró que su sector no acatará ningún paro contra el SUS y que al contrario exigirán su implementación.

Una gran parte de los componentes de la Confederación Médica cumplen sus funciones en el aparato estatal y en su mayoría son egresados de la escuelas de medicina de Cuba y de universidades venezolanas.

El Colegio Médico de Bolivia aclaro que no rechaza el seguro universal pero que no es posible aplicarlo en las actuales condiciones. Aseguran que se trata de una medida electoral del MAS de cara a las Elecciones Presidenciales de 2019 y que no existe el personal ni los hospitales suficientes para el SUS.

Fuente: http://radiofides.com