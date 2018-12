Cónsul honoraria de Honduras enviada a Palmasola, por estafa agravada

Santa Cruz.- Iris Grisel Berlioz Abadie, exdirectora de Cultura del municipio de Santa Cruz, y su hija Paola Barrios Berlioz fueron enviadas al penal de Palmasola con detención preventiva. Ambas están siendo imputadas por estafa agravada con víctimas múltiples por un valor de $us 700.000, aproximadamente.

Jerjes Justiniano, abogado de Berlioz, manifestó que apelarán a la decisión, porque cree que el fallo fue excesivo. “Nadie en el mundo va a la cárcel por deudas…”, dijo.

La exfuncionaria que también es cónsul honoraria de Honduras, al momento de ser trasladada a Palmasola, dijo en su defensa que la “justicia está comprada”.

Las víctimas que denunciaron el caso pidieron que el Ministerio de Justicia intervenga para garantizar que esta persona no haga uso de sus influencias para salir libre. Los denunciantes acusan a Berlioz Abadie de haber recibido $us 700.000 para la construcción de viviendas en la zona norte de la ciudad, inmuebles que finalmente no fueron entregadas a los adjudicatarios .

Fuente: ATB, El Deber