Corre plazo de 72 horas contra el TSE; cívicos alistan huelga para revertir la repostulación

Plataformas ciudadanas protestas por la habilitación del binomio Evo Morales – Álvaro García. Foto. Angélica Melgarejo

Este lunes empezó a correr el plazo de 72 horas definido por comités cívicos contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la renuncia de los vocales o la anulación de la habilitación del binomio Evo Morales-Álvaro García, caso contrario iniciarán una huelga de hambre de alcance nacional que ya preparan.

“Ha comenzado a correr desde hoy (lunes) el plazo de 72 horas contra el Órgano Electoral hasta el miércoles. Si deciden mantener (los vocales su decisión), las decisiones (de protesta) tampoco van a cambiar”, advirtió el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Cuellar.

Representaciones cívicas de La Paz, Oruro, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Beni decidieron el viernes en Cochabamba exigir a los vocales del TSE renunciar o inhabilitar la candidatura del oficialismo, pero además convocaron a los jefes de partidos políticos y candidatos presidenciales a una cumbre para definir la defensa de la democracia.

Hasta el momento no se pronunciaron los miembros del ente electoral, que junto al binomio oficialista habilitaron a otros siete de la oposición. El oficialismo calificó de “un golpe artero a la democracia” la exigencia cívica.

Cuellar informó que la plaza 24 de Septiembre será el escenario de la huelga de hambre y que la encabezará.

“Queremos (la medida extrema) en la plaza para que sea abierta a todos los ciudadanos, porque creo que esta es una lucha de todos los bolivianos y todos tenemos que estar unidos”, insistió.

También determinaron los cívicos hacer una representación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanso (CIDH) para que se pronuncie de inmediato sobre lo que consideran una “ilegal” repostulación de Morales y García, amparada en un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que se sustentó en el derecho a elegir y ser elegido del Pacto de San José de Costa Rica.

Más allá de la amenaza cívica, los plazos también van corriendo para las elecciones primarias del 27 de enero. El ente electoral recordó este lunes que este martes vence el período abierto para la impugnación de candidatos o binomios, que está restringido a militantes.

La opositora Demócratas comunicó que este martes hará llegar al TSE los libros con firmas de ciudadanos apoyando la impugnación del binomio Morales-García, según anunció vía Twitter su candidato presidencial Oscar Ortíz.

“La gente está indignada porque no se está respetando el voto del 21F, está muy molesta porque no se respeta la Constitución y nos dicen que no es posible que dos personas quieran seguir prorrogándose en el poder”, dijo Ortíz en un video difundido por su cuenta.

Los opositores reivindican el resultado del referéndum del 21 de febrero, cuando ganó el No a la repostulación. (10/12/2018)

