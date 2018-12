Cuestionan que abogado de imputado tergiverse informe del IDIF para descartar violación

Abogados aseguran que existe un informe del IDIF por el caso de la violación a una joven en un motel de Santa Cruz.

El abogado Andrés Otto Ritter cuestionó que la defensa de uno de los imputados por violación a su defendida, afirme de manera errónea que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció que no hubo el delito de agresión sexual porque no se habría encontrado rastros de semen en la víctima.



“El informe del IDIF puede ser oficial (pero) la noticia que sale no es correcta, parte de un principio, cierto que hay un informe del IDIF que dice que no hay semen, eso es cierto, pero de esa premisa llega a la conclusión de que no hay violación lo cual ya no es cierto”, manifestó Ritter.



Dijo que existe un informe forense del IDIF pero al momento se desconoce en detalle el contenido emitido por dicha instancia. Además recordó que el tema de la violación a la víctima está debidamente certificada por un forense que detalla que si hubo desgarro anal.



Para Ritter el hecho que no se haya encontrado semen no quiere decir que no hubo violación, porque hay una serie de hipótesis que dan cuenta de lo contrario, por lo tanto es responsabilidad del Ministerio Público la investigación. Recordó que existen indicios de que se cometió el delito por eso los cinco acusados fueron detenidos preventivamente.

Fuente: https://www.noticiasfides.com