Defensor del Pueblo arremete contra dirigente médico de La Paz

Defensor del Pueblo dice que Larrea es “operador político” y un “criminal” que atenta contra la salud



El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, en una conferencia de prensa. Foto de Archivo: La Razón.

La Paz, 27 dic (ABI).- El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, afirmó el jueves que el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, es un “operador político” y “un criminal” que atenta contra la salud de la población boliviana.



En una entrevista con CNN, Larrea calificó de demagógica la propuesta del Gobierno del presidente Evo Morales para implantar el Seguro Único de Salud (SUS) en Bolivia.



“Hace declaraciones sobre el tema electoral, está más que manifiesto que es un operador político que no le interesa la salud de la población. Luis Larrea es un criminal de la salud y está haciendo daño a todo el pueblo boliviano”, retrucó Tezanos Pinto a la Red Patria Nueva.



El Defensor del Pueblo recordó que Larrea se opuso también al nuevo Código Penal hasta que logró su abrogación por artículos que supuestamente afectaban a ese sector.



“Se encargaron de hacer que se abrogue todo el código del sistema penal con una movilización atentando contra la población, donde el aparato estatal no tenía otra alternativa porque se trataba de la salud de la población”, remarcó Tezanos Pinto.



El Defensor del Pueblo no descartó presentar una acción popular contra las medidas de presión que impulsa Larrea y que afectan a los pacientes y vulneran su derecho a la vida.



“Estimamos que se va a presentar una acción popular en estos días, la Defensoría del Pueblo va a estar como experto en opinión técnica jurídica o como coadyuvante”, sustentó.