El Bunker

14/12/2018

El ex ministro de Autonomías, Hugo Siles en El Bunker, programa radial conducido por Agustín Zambrana, señaló que Bolivia es uno de los países que más invierte en educación. “El Presupuesto General del Estado le asigna casi un 8% a la educación, después de Cuba el país que más inversión tiene en educación es Bolivia”.

“Hoy ya no tenemos una educación colonizada, tenemos otra curricula que nos ha permitido tener en aplicación un sistema que está funcionando”, agregó.

Siles, también se refirió al sector salud, dijo que este tiene un presupuesto histórico nunca antes visto en la historia de Bolivia. “La salud hoy representa más del 6% del presupuesto, 18 mil millones de bolivianos, un presupuesto histórico que nunca en la historia de Bolivia se ha tenido”.

“La sensación que se tiene es que no hay un cambio en la salud porque se cometió un error histórico hace muchos años, cuando la salud se la distribuyó en diferentes responsables competenciales; el nivel central e intermedio, pero no es un problema de recursos, es un problema de definición de competencias”, aclaró.

Para la ex autoridad es un error decir que el país está igual que años anteriores y que no hay cambio alguno porque eso no es real. “Lo que no podemos hacer a estas alturas es decir Bolivia está mal, que somos un país atrasado, el país cambió la estructura en educación, salud, justicia, carreteras e inversión pública”.