Diputada Brito afirma que violación de derechos políticos sería no acatar el 21F

La diputada Sonia Brito dijo que se ha cumplido el 21F, porque no se ha modificado el artículo 168 de la Constitución Política del Estado.

La diputada Sonia Brito. Foto: Archivo

La Paz, 11 de diciembre (ANF).- La diputada Sonia Brito (MAS) afirmó que no se están vulnerando los derechos de los ciudadanos que votaron en contra de la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera, porque en su interpretación violación sería no acatar los resultados del 21F, lo que no estaría sucediendo.

Consultada sobre si no se violan los derechos políticos del 51% de ciudadanos que votaron No en el referéndum, en rechazo a la repostulación de los mandatarios, la legisladora respondió a ANF: “Violación fuese si no hubiéramos acatado las decisiones del 21F. La pregunta puntual y concreta (era) si estábamos de acuerdo con cambiar la Constitución, nosotros no cambiamos la Constitución; vimos otras vías constitucionales”, explicó.

Acotó que el oficialismo tenía entre seis y siete alternativas para buscar la habilitación de sus candidatos, si el binomio no era aceptado como sucedió en el referéndum del 21 de febrero de 2016, el que no fue favorable al MAS, por la “campaña de mentiras” poco antes del 21F.

En esa lógica el MAS recurrió al Tribunal Constitucional Plurinacional para que falle a favor de la habilitación de los mandatarios, así sucedió, el 28 de noviembre de 2017, declaró la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la Constitución y expulsó del ordenamiento jurídico los límites para la reelección de Morales y García Linera.

“Encontramos otras vías constitucionales, no rompimos el estado de derecho, no infringimos las normas y leyes, en este caso cumplimos con el resultado del referéndum y encontramos otras vías”, insistió la legisladora del MAS.

Brito comentó que la habilitación del binomio es por la repostulación y que “si fuera una reelección ahí entiendo que pueda ser una violación de derechos”, argumentó que la repostulación es un derecho de las organizaciones sociales y sindicales que tienen el derecho de repostular a su candidato y es decisión de la población la elección.

Aunque en el referéndum del 21F ganó mayoritariamente la población rechazando la reelección del binomio oficialista, la diputada Brito habla del 51% que tendría el derecho de repostular al candidato, pese a que el MAS obtuvo el 49% y el resto votó en contra de la repostulación.

Fuente: ANF