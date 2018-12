El club que quiera a Machado debe pagar 100.000 dólares

“Queda establecido también que el futbolista no podrá vincularse a ningún club profesional o aficionado en territorio boliviano. La infracción o incumplimiento a estas últimas condiciones obliga al futbolista a cancelar al club la suma de $us 100.000”, señala el índice 3.5 de la rescisión de contrato que el club Wilstermann y el volante de contención Cristhian Machado firmaron en julio pasado.

El jugador tenía contrato con el club aviador hasta diciembre de 2020, pero requería irse a vivir a Estados Unidos por temas personales (Visa y papeles de su familia), motivo por el que forzó su salida, incluso tuvo que devolver parte de su prima ($us 13.000), a riesgo de que Wilstermann no entregue el Certificado de Transferencia Internacional (CTI).

El inciso 3.4 de la rescisión de contrato señala: “Por mutuo acuerdo de partes se establece que el futbolista, una vez concluya su vinculación con cualquier club del exterior en los términos estipulados, se obliga retornar a formar parte del club (…) por el periodo faltante o incumplido; vale decir, que el convenio se reencauza por 18 meses, en términos económicos a pactarse en su oportunidad”.

Una vez en EEUU, Machado se vinculó al club New England Revolution, institución en la que no tuvo continuidad y no jugó ni un partido completo. Su contrato finaliza este mes y el jugador se comunicó con la dirigencia aviadora para volver al club.

Sin embargo, el trato económico no lo convenció. Antes de irse ganaba $us 12.000 mensual y la oferta actual es de $us 8.000, motivo por el que Machado estaría optando por otra oferta, Royal Pari. El futbolista dijo a algunos medios que existía un acuerdo de palabra de mantenerle el sueldo, algo que la dirigencia negó.

Se sabe que el jugador llegó al país ayer y hoy estaría en Santa Cruz para negociar su contrato con Pari; sin embargo, las cláusulas de la rescisión de su contrato con Wilstermann, no le permitirían actuar en libertad.

Desde el club aviador se informó que en caso que Machado firme su vinculación con otro club, sus abogados llevarán las acciones necesarias para hacer valer sus derechos.

WILSTER RECUSARÁ LA MULTA IMPUESTA

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) impuso una multa de Bs 3.480 al club Wilstermann por la presencia de petardos en el estadio Félix Capriles, al finalizar el partido ante Oriente Petrolero.

Ayer, la dirigencia hizo conocer que recusarán esta multa, porque aseguran que existe un informe en el que se señala que los petardos llegaron de fuera del estadio, por lo tanto, a su criterio, no puede castigarse al plantel por algo fuera de su control.