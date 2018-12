El final de un crack

El presidente Morales ha dicho que pretender inhabilitarlo es como si la selección argentina trate de prescindir de Messi o Portugal intente jugar sin Cristiano Ronaldo. Por si no alcanza la soberbia, podemos llegar a la conclusión de que Evo Morales es el Maradona de la política boliviana, pero hasta una estrella de esa trascendencia tiene que pensar en una retirada honorable y eso fue justamente lo que pasó con el astro argentino en 1994. Fernando Signorini, el preparador físico de la selección albiceleste y el hombre que más cerca estuvo de Maradona durante toda su carrera, cuenta que le pidió, que le rogó, que le imploró al “Diez” que se retire como un grande y que no acuda al Mundial de Estados Unidos. El “Pelusa” no quiso entender y prefirió insistir, ayudado por las trampas del doping. El mundo es testigo de lo que pasó después con el crack y lo que le está ocurriendo en este momento. Ni Messi ni Ronaldo buscarán ese final. Tal vez Evo.

Fuente: eldia.com.bo